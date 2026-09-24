Scaloni rompió el silencio sobre su renovación: "Está la predisposición máxima"

Scaloni también se refirió a las dudas que había expresado después de la derrota ante España en la final del Mundial y explicó que el golpe fue importante, aunque su valoración del proceso no cambió: “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial. Siempre dije, y lo voy a seguir repitiendo, que el lugar que estoy ahora es soñado y eso no va a cambiar (...), comunicaremos cuando tengamos que hacerlo. Por ahora está todo igual. Trabajamos para estos partidos y para que los chicos puedan jugar”.

¿QUÉ PASARÁ CON SCALONI?



El entrenador de la Selección Argentina habló de su futuro.



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En cuanto a la conformación del plantel, el entrenador explicó que la Selección Argentina atraviesa una etapa de recambio generacional, con la intención de darle oportunidades a los futbolistas más jóvenes. “El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo y incluso no sabiendo si íbamos a estar”, sostuvo. Y añadió: “Trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal. Esto es algo que teníamos que hacer y puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo pero tenemos la mente de que estos chicos se puedan quedar”.

El DT también habló sobre la despedida de Messi de la Selección en el Monumental y reveló cómo intentó convencerlo para que participara del encuentro. “Yo creo que un jugador así merece eso. Yo particularmente puse mi granito de arena. Sabíamos todo lo que le estaba pasando y aún así puso las ganas y el esfuerzo de venir y poder despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere. Si hay que hacer un homenaje, hay que hacerlo en este momento porque, si bien él no va a parar nunca, después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma y ahora es el momento de que él pueda sentir ese cariño”.

Por último, Scaloni descartó darle importancia a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial y respondió de manera contundente: “Las redes sociales no tienen sentido, de verdad...”. Además, explicó las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en los primeros amistosos ante Bolivia y Burkina Faso: “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera. Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”.