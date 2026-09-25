Se reveló la camiseta única que usará Messi en su despedida con la Selección argentina

El capitán lucirá una edición especial de Adidas el 6 de octubre ante Benín. Tendrá el Sol de Mayo, detalles dorados y su logo personal en lugar del tradicional de la marca.
Lionel Messi tendrá el próximo 6 de octubre su partido despedida de la Selección argentina y, a pocos días de ese encuentro, se conocieron todos los detalles de la camiseta especial que utilizará frente a Benín en el Estadio Monumental. La nueva indumentaria fue diseñada por Adidas como un homenaje a la trayectoria del capitán y presenta varios elementos exclusivos que la diferencian de la camiseta habitual de la "Albiceleste".
El diseño mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, aunque incorpora una importante novedad en el frente y la espalda: una reinterpretación de gran tamaño del Sol de Mayo, uno de los principales símbolos de la identidad argentina. Además, la camiseta tendrá detalles dorados en distintos sectores, tanto en el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino como en la numeración y los acabados de la indumentaria, en referencia a los títulos y logros que Messi consiguió con la Selección.
Uno de los detalles más particulares estará en el pecho. El tradicional logo de Adidas será reemplazado por el logo personal de Messi, en una edición creada especialmente para acompañar el último partido internacional del rosarino con la "Albiceleste". También contará con un elemento conmemorativo relacionado con el número 10, acompañado por ramas de laurel y el Sol de Mayo, en otro guiño a la figura del capitán.
Messi había mostrado en los últimos días parte de la camiseta en una publicación en sus redes sociales, aunque en aquella oportunidad se podía observar principalmente el sector trasero. Ahora se conoció el diseño completo de una indumentaria que quedará asociada a su último encuentro con la Selección argentina.
El capitán solamente participará de este tercer amistoso de la fecha FIFA. Argentina enfrentará previamente a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y luego se medirá con Burkina Faso el 3 de octubre, nuevamente en el Monumental. Messi tiene previsto sumarse a los entrenamientos del seleccionado en los primeros días de octubre para preparar su despedida.
El rosarino anunció el pasado 31 de agosto su decisión de dejar la Selección argentina, después de una extensa trayectoria en la que consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de otros títulos con el equipo nacional. En el Mundial 2026 también tuvo una actuación destacada y terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, en una campaña que llevó a la Argentina hasta la final, donde perdió 1-0 ante España.
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