Se reveló la camiseta única que usará Messi en su despedida con la Selección argentina

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El capitán solamente participará de este tercer amistoso de la fecha FIFA. Argentina enfrentará previamente a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y luego se medirá con Burkina Faso el 3 de octubre, nuevamente en el Monumental. Messi tiene previsto sumarse a los entrenamientos del seleccionado en los primeros días de octubre para preparar su despedida.

El rosarino anunció el pasado 31 de agosto su decisión de dejar la Selección argentina, después de una extensa trayectoria en la que consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de otros títulos con el equipo nacional. En el Mundial 2026 también tuvo una actuación destacada y terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, en una campaña que llevó a la Argentina hasta la final, donde perdió 1-0 ante España.