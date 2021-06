Scaloni: "Estamos convencidos de que el camino es éste"

"Siempre es mejor que el equipo genere situaciones. Estamos convencidos de que el camino es éste", remarcó muy seguro el DT antes de viajar a Brasilia para jugar este viernes desde las 21 en el estadio Mané Garrincha.

En esa misma sintonía, añadió: "El equipo, cuando tiene la pelota, además de jugar bien, genera ocasiones" y admitió que "debemos corregir algunas cosas que pasaron en el segundo tiempo ante Chile. Pero el camino de atacar y hacer daño, es éste."

Cuando fue consultado por un posible cambio de esquema en la estrategia, Scaloni puntualizó que "la identidad de un equipo no radica en la línea de cuatro o de cinco, sino en qué le pedís a tus jugadores. Nuestra idea de juego siempre será pensar en el arco rival, con futbolistas de buen pie, y ser verticales de mitad de cancha hacia adelante".

Por otro lado, no expresó preocupación por la falta de gol de Lautaro Martínez y refutó: "A Lautaro lo veo bien, no tengo nada que decir. Siempre tuvo nuestra confianza. Hizo dos buenos partidos de Eliminatorias y no veo por qué estar preocupado con su presente".

En tanto, contó que "el equipo está casi confirmado" pero se reservó de comunicarlo: " No lo voy a dar, pero va a ser similar al del otro día con una o dos modificaciones, pensando que volvemos a jugar el lunes. La seguidilla de partidos es complicada con dos rivales duros".

Por último, palpitó el duelo ante el conjunto charrúa y admitió que no será sencillo para la Selección Argentina enfrentarse al elenco del Maestro Tabárez, que mañana hará su debut en el certamen: "Consideramos que Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo. Será un partido complicado, muy difícil".

El que también hizo hincapié en la dificultad de enfrentar al equipo de Luis Suárez y Edinson Cavani fue Emiliano Martínez, quien analizó: “Es un gran rival y si ganamos significará un bonus, pero si perdemos no tenemos que volvernos locos. Es un maratón, no una carrera”.

En cuanto a la explicación del daño que le hacen al combinado albiceleste cuando el rival llega al área, Dibu reconoció que "a veces quedamos mal parados por pensar solo en atacar. Primero hay que defender y después ir hacia adelante, y darles tranquilidad a los tres de arriba para que hagan la diferencia”.