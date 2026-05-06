Otra noche de copas: juegan Estudiantes, Independiente Rivadavia, Racing, Tigre y Barracas

Posible 11 de Cusco

Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Posible 11 de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

EST FLA Estudiantes y Flamengo quedaron a mano en el duelo más atractivo del grupo.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense desde las 21:30, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. La Lepra llega como único puntero, con puntaje ideal. El árbitro será Gustavo Tejera y se podrá ver por Fox Sport.

Independiente Rivadavia viene con un excelente presente en ambos torneos, en el local clasificó primero con 34 puntos, siendo también el puntero de la tabla general del Torneo Apertura. Mientras que en el plano internacional se encuentra primero en su zona, con 9 puntos, ganó tres de tres.

Por su lado, el Flu atraviesa una realidad completamente diferente y tiene muy complicada su clasificación. El conjunto brasileño apenas suma un punto, tras caer 2-1 frente a Independiente Rivadavia, perder 2-0 ante Bolívar e igualar sin goles con Deportivo La Guaira.

Posible 11 de Indepediente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Posible 11 de Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustin Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Lepra mendocina Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso 3 a 1 sobre Argentinos y sigue como líder.

Macará vs. Tigre

Macará recibirá a Tigre desde las 21 por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana, en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida. El Matador necesita la victoria para poder clasificar a la siguiente fase. El árbitro será Paulo Zonavelli y se podrá ver por Dsports.

Macará llega tras perder 2-1 como local frente a Orense por la fecha 12 de la Liga Ecuabet y se ubica en el noveno puesto de la tabla. Sin embargo, el conjunto dirigido por el argentino Sanguinetti lidera el Grupo A de la Copa Sudamericana, luego de empatar 1-1 con América de Cali en Ecuador.

Por su parte, Tigre está obligado a conseguir una victoria para afianzarse en los primeros puestos del grupo y seguir con chances concretas de avanzar de ronda. El Matador viene de imponerse 2-0 ante América de Cali en Victoria y su única derrota en el certamen fue justamente frente a Macará, también como local.

Posible 11 de Macará

Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti.

Posible 11 de Tigre

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.

TIG AMC La última victoria de Tigre había sido ante Claypole el 17 de febrero (Foto: @Sudamericana).

Barracas vs. Olimpia

Barracas recibirá a Olimpia desde las 21, en el estadio Florencio Sola, por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. El Guapo necesita ganar para poder clasificarse a la siguiente ronda. El árbitro del encuentro será Andrés Matonte y se podrá ver por ESPN 2.

Barracas igualó sin goles con Vasco da Gama de local y con Olimpia de visitante; y en la jornada 3 igualó 1-1 con Audax Italiano en Banfield. Necesita un triunfo para llegar a los primeros puestos del grupo G o no clasificará a la siguiente ronda. En el plano local quedó fuera de los playoffs del Torneo Apertura tras sumar solo dos puntos de los últimos nueve en juego.

Olimpia viene de igualar 1-1 con Sportivo Ameliano y es líder de la primera división de Paraguay. Por Copa derrotó 2-0 a Audax Italiano en Chile, igualó con Barracas y fue goleado 3-0 por Vasco da Gama en Río de Janeiro. Pero también necesita una victoria, en un grupo en el que los 4 equipos están separados por un punto.

Posible 11 de Barracas

Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera y Enzo Taborda. DT: Rubén Darío Insúa.

Posible 11 de Olimpia

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmas, Sebastián Ferreira y Romeo Benítez. DT: Pablo Sánchez.

BAR AUD Barracas sigue a la espera de conseguir un triunfo copero (Foto: @Sudamericana).

Botafogo vs. Racing

Botafogo recibe a Racing desde las 21:30, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será Wilmar Roldán y se podrá ver por ESPN.

La academia atraviesa un presente complicado y llega muy afectado al encuentro de esta noche. La igualdad 1-1 frente a Caracas le impidió acercarse a Botafogo y, antes del inicio de la cuarta fecha, se ubica tercero en el Grupo E. Ese resultado lo estaría dejando afuera tanto de los octavos de final como de los playoffs ante uno de los equipos que bajen de la Copa Libertadores.

Por su parte Botafogo se encuentra segundo por la victoria de ayer de Caracas a un punto de clasificar primero viene de haberle ganado 3-2 a Racing en el Cilindro de Avellaneda y 3-0 a Independiente Petrolero en Río de Janeiro, y empatar 1-1 con Caracas en Venezuela.

Posible 11 de Botafogo

Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Posible 11 de Racing

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.