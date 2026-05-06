Otra noche de copas: juegan Estudiantes, Independiente Rivadavia, Racing, Tigre y Barracas

Este miércoles se juega la cuarta fecha, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Cinco equipos argentinos salen a la cancha: hora, TV y posibles formaciones.
Hoy continúa la fecha 4 de las copas Internacionales para los argentinos, que no tuvieron tanta suerte en la jornada de ayer. En Copa Libertadores van a jugar Estudiantes e Independiente Rivadavia, mientras que en Copa Sudamericana harán lo propio Racing, Tigre y Barracas.
Cusco recibirá a Estudiantes desde las 19:00, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El conjunto de La Plata necesita la victoria para reafirmarse en el primer lugar de su tabla. El árbitro del encuentro será Guillermo Guerrero y se podrá ver por Fox Sport.
Estudiantes viene de hacer una buena campaña, no solo en el plano internacional sino también en el local, donde clasificó en el primer puesto de su zona. En la copa Libertadores, viene de empatar 1-1 ante Flamengo y se encuentra en el puesto 2 con 5 puntos.
Por su lado, Cusco viene de perder 1-0 contra el DIM en Colombia y no sumó puntos en ninguna de las tres primeras fechas de la Libertadores. Anteriormente cayó 2-0 con Flamengo y 2-1 frente a Estudiantes.
Posible 11 de Cusco
Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.
Posible 11 de Estudiantes
Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.
Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense desde las 21:30, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. La Lepra llega como único puntero, con puntaje ideal. El árbitro será Gustavo Tejera y se podrá ver por Fox Sport.
Independiente Rivadavia viene con un excelente presente en ambos torneos, en el local clasificó primero con 34 puntos, siendo también el puntero de la tabla general del Torneo Apertura. Mientras que en el plano internacional se encuentra primero en su zona, con 9 puntos, ganó tres de tres.
Por su lado, el Flu atraviesa una realidad completamente diferente y tiene muy complicada su clasificación. El conjunto brasileño apenas suma un punto, tras caer 2-1 frente a Independiente Rivadavia, perder 2-0 ante Bolívar e igualar sin goles con Deportivo La Guaira.
Posible 11 de Indepediente Rivadavia
Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Posible 11 de Fluminense
Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustin Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
Macará recibirá a Tigre desde las 21 por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana, en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida. El Matador necesita la victoria para poder clasificar a la siguiente fase. El árbitro será Paulo Zonavelli y se podrá ver por Dsports.
Macará llega tras perder 2-1 como local frente a Orense por la fecha 12 de la Liga Ecuabet y se ubica en el noveno puesto de la tabla. Sin embargo, el conjunto dirigido por el argentino Sanguinetti lidera el Grupo A de la Copa Sudamericana, luego de empatar 1-1 con América de Cali en Ecuador.
Por su parte, Tigre está obligado a conseguir una victoria para afianzarse en los primeros puestos del grupo y seguir con chances concretas de avanzar de ronda. El Matador viene de imponerse 2-0 ante América de Cali en Victoria y su única derrota en el certamen fue justamente frente a Macará, también como local.
Posible 11 de Macará
Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro. DT: Guillermo Sanguinetti.
Posible 11 de Tigre
Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.
Barracas recibirá a Olimpia desde las 21, en el estadio Florencio Sola, por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. El Guapo necesita ganar para poder clasificarse a la siguiente ronda. El árbitro del encuentro será Andrés Matonte y se podrá ver por ESPN 2.
Barracas igualó sin goles con Vasco da Gama de local y con Olimpia de visitante; y en la jornada 3 igualó 1-1 con Audax Italiano en Banfield. Necesita un triunfo para llegar a los primeros puestos del grupo G o no clasificará a la siguiente ronda. En el plano local quedó fuera de los playoffs del Torneo Apertura tras sumar solo dos puntos de los últimos nueve en juego.
Olimpia viene de igualar 1-1 con Sportivo Ameliano y es líder de la primera división de Paraguay. Por Copa derrotó 2-0 a Audax Italiano en Chile, igualó con Barracas y fue goleado 3-0 por Vasco da Gama en Río de Janeiro. Pero también necesita una victoria, en un grupo en el que los 4 equipos están separados por un punto.
Posible 11 de Barracas
Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera y Enzo Taborda. DT: Rubén Darío Insúa.
Posible 11 de Olimpia
Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmas, Sebastián Ferreira y Romeo Benítez. DT: Pablo Sánchez.
Botafogo recibe a Racing desde las 21:30, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será Wilmar Roldán y se podrá ver por ESPN.
La academia atraviesa un presente complicado y llega muy afectado al encuentro de esta noche. La igualdad 1-1 frente a Caracas le impidió acercarse a Botafogo y, antes del inicio de la cuarta fecha, se ubica tercero en el Grupo E. Ese resultado lo estaría dejando afuera tanto de los octavos de final como de los playoffs ante uno de los equipos que bajen de la Copa Libertadores.
Por su parte Botafogo se encuentra segundo por la victoria de ayer de Caracas a un punto de clasificar primero viene de haberle ganado 3-2 a Racing en el Cilindro de Avellaneda y 3-0 a Independiente Petrolero en Río de Janeiro, y empatar 1-1 con Caracas en Venezuela.
Posible 11 de Botafogo
Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.
Posible 11 de Racing
Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
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