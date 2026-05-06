Bayern Múnich vs. PSG, por la final de Champions League: hora, TV y formaciones

Después del inquietante 5-4 en el Parque de los Príncipes, el conjunto alemán recibe a los franceses para definir al segundo finalista del torneo continental más importante. El Arsenal, que ayer le ganó al Atleti de Simeone, espera al ganador para la gran final en Budapest.
Un duelo conocido que le dio a los fanáticos del fútbol un espectáculo en el Parque de los Príncipes el miércoles pasado, cuando el PSG venció por ¡5-4! al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League. Esta tarde se conocerá al segundo finalista que se medirá por el título ante Arsenal, el ganador del duelo vs. Atlético de Madrid, en el Allianz Arena, desde las 16. El partido podrá mirarse por las pantallas de ESPN y Fox Sports.
El último campeón de la Orejona, que levantó el trofeo por primera vez en su historia en 2025, irá por el bicampeonato sin piedad y tiene la ventaja en el resultado global. Pero la diferencia es mínima y lo Bávaros lo saben: tal como supieron arrancar ganado en la ida, buscarán remontar el resultado en su estadio, con su gente. Saben cómo: hace seis años atrás, cuando los alemanes le ganaron la final de la Champions a los parisinos. Ahora, mientras por un lado hay hambre de repetir, por el otro hay hambre de revancha.
El encuentro pasado no permitió ningún pestañeo. Harry Kane abrió la cuenta para la visita, pero el local lo dio vuelta rápidamente con los goles de Kvaratskhelia y Joao Neves. Apareció Michael Olise para empatarlo y, en la última jugada del primer tiempo, Dembélé invirtió las cosas nuevamente con el 3-2 de penal. Ya en la segunda mitad, Kvaratskhelia y Dembélé convirtieron sus dobletes y acrecentaron la diferencia con un 5-2. Pero bastaron solo tres minutos para que Upamecano y Luis Díaz achiquen las cosas y les devuelvan la ilusión a los bávaros de cara a esta tarde.
"Es raro que alguno de los dos cambie lo que lo trajo hasta acá", aseguró Vincent Kompany, DT del Bayern, también seguro de su plan: "Creemos que mañana podemos ganarles". El belga no contará con Serge Gnabry, que es baja por la rotura de sus aductores de su pierna derecha y se perderá el Mundial, ni con Raphaël Guerreiro, lesionado en el bíceps femoral.
El líder de la Ligue 1 con 70 puntos viene de igualar 2-2 ante Lorient y son esos goles los que no deberán faltar en la cita de hoy, aunque no jugó con sus titulares para cuidarlos. El conjunto francés, que irá en busca de disputar la tercera final en su historia, tiene el objetivo de ser el primer campeón defensor en alcanzar la definición de la Champions desde el Real Madrid en 2016/17 y 2017/18.
Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovi; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.
Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
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