Bayern Múnich vs. PSG, por la final de Champions League: hora, TV y formaciones

Cómo llegan Bayern Múnich y París Saint-Germain al duelo por la Champions League

El encuentro pasado no permitió ningún pestañeo. Harry Kane abrió la cuenta para la visita, pero el local lo dio vuelta rápidamente con los goles de Kvaratskhelia y Joao Neves. Apareció Michael Olise para empatarlo y, en la última jugada del primer tiempo, Dembélé invirtió las cosas nuevamente con el 3-2 de penal. Ya en la segunda mitad, Kvaratskhelia y Dembélé convirtieron sus dobletes y acrecentaron la diferencia con un 5-2. Pero bastaron solo tres minutos para que Upamecano y Luis Díaz achiquen las cosas y les devuelvan la ilusión a los bávaros de cara a esta tarde.



"Es raro que alguno de los dos cambie lo que lo trajo hasta acá", aseguró Vincent Kompany, DT del Bayern, también seguro de su plan: "Creemos que mañana podemos ganarles". El belga no contará con Serge Gnabry, que es baja por la rotura de sus aductores de su pierna derecha y se perderá el Mundial, ni con Raphaël Guerreiro, lesionado en el bíceps femoral.





El gol de Luis Díaz vs. PSG

El líder de la Ligue 1 con 70 puntos viene de igualar 2-2 ante Lorient y son esos goles los que no deberán faltar en la cita de hoy, aunque no jugó con sus titulares para cuidarlos. El conjunto francés, que irá en busca de disputar la tercera final en su historia, tiene el objetivo de ser el primer campeón defensor en alcanzar la definición de la Champions desde el Real Madrid en 2016/17 y 2017/18.

El posible once de Bayern Múnich

Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovi; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.

La probable formación de PSG

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.