Scaloni llegó a 100 partidos dirigidos en la Selección: quién tiene el récord

El entrenador de Pujato alcanzó el centenar de encuentros dirigidos a la Albiceleste este viernes ante Cabo Verde. Guillermo Stábile, con 124 duelos, tiene el máximo registro.
Lionel Scaloni alcanzó este viernes un nuevo hito como entrenador de la Selección Argentina. El cruce frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, marcó su partido número 100 desde el debut en el banco, el 8 de septiembre de 2018, cuando nadie confiaba en la capacidad de este "ayudante de campo" que jamás había sido de DT de ningún equipo de primera división. El resto, es historia.
Con esa cifra, el santafesino seguirá afirmándose como el segundo técnico con más presencias en la historia del combinado nacional. En los últimos años dejó atrás los registros de César Luis Menotti, Carlos Bilardo, Alfio Basile y Marcelo Bielsa. Ahora, le queda en el tintero superar la marca de Guillermo Stábile.
El histórico "Filtrador" conserva el primer puesto con 124 encuentros dirigidos, una marca vigente desde hace décadas. Aunque la diferencia se redujo de manera sostenida, para el actual ciclo del Gringo será imposible alcanzarla en esta Copa del Mundo: incluso si la Albiceleste disputa la final, el entrenador llegará como máximo a 104 partidos.
El líder del ranking condujo al seleccionado durante dos décadas, entre 1941 y 1961, mientras también dirigía clubes del fútbol argentino. En ese período pasó por San Lorenzo, Estudiantes, Ferro y Racing, donde ganó una Copa Nacional y obtuvo el tricampeonato entre 1949 y 1951. Además, conquistó seis Campeonatos Sudamericanos —hoy Copa América— y un Panamericano.
El recorrido del campeón del mundo también se distingue por la continuidad de un proceso sin interrupciones. Desde su asunción en 2018, el cuerpo técnico sostuvo un mismo proyecto, una estabilidad que se tradujo en resultados y en una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.
Los títulos potenciaron todavía más ese legado. La obtención del Mundial de Qatar 2022, las dos Copas América y la Finalissima consolidaron un ciclo histórico, mientras las estadísticas continúan ampliando una trayectoria que sigue sumando capítulos destacados.
Si renueva su vínculo al frene del combinado nacional, el próximo gran objetivo será superar las 124 presentaciones de Stábile. Cuando alcance esa cifra, agregará otro récord a un proceso que ya ocupa un lugar de privilegio en la historia del seleccionado argentino.
comentar