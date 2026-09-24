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El Ecuador de Gallardo perdió por goleada ante Corea del Sur en su debut como DT

El conjunto sudamericano no logró sostener el partido y sufrió tres tantos contra cero durante el complemento en Suwon; ahora tendrá dos amistosos más durante la gira asiática.

Ecuador no pudo comenzar con una sonrisa el ciclo de Marcelo Gallardo y cayó 3-0 ante Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Suwon. El conjunto asiático resolvió el partido en el complemento y dejó al nuevo entrenador con varios aspectos por corregir de cara a los próximos compromisos.

Después del descanso, Corea del Sur encontró los espacios que necesitaba y marcó una diferencia contundente frente a los desajustes defensivos del elenco sudamericano. La efectividad del local terminó inclinando definitivamente el encuentro.

Los tres tantos llegaron durante la segunda mitad. Oh Hyeon-gyu, Son y Lee Dong-gyeong fueron los encargados de convertir para el seleccionado asiático, que aprovechó sus oportunidades y sentenció la historia en Suwon.

Ahora, el conjunto dirigido por el argentino tendrá dos desafíos más durante su gira por Asia. El próximo partido será el 1 de octubre frente a Japón, mientras que el 5 se medirá con Nueva Zelanda o Panamá.

El ex-River asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Beccacece, quien dejó su puesto después de la eliminación frente a México en los 16avos de final del Mundial.

En sus primeras decisiones al frente del seleccionado, el flamante técnico prescindió de Kendry Páez, a quien había dirigido durante su etapa en el Millonario. A su vez, Moisés Caicedo y Piero Hincapié quedaron afuera de la convocatoria por sendas lesiones.

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