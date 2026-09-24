El Ecuador de Gallardo perdió por goleada ante Corea del Sur en su debut como DT

Ahora, el conjunto dirigido por el argentino tendrá dos desafíos más durante su gira por Asia. El próximo partido será el 1 de octubre frente a Japón, mientras que el 5 se medirá con Nueva Zelanda o Panamá.

El ex-River asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Beccacece, quien dejó su puesto después de la eliminación frente a México en los 16avos de final del Mundial.

En sus primeras decisiones al frente del seleccionado, el flamante técnico prescindió de Kendry Páez, a quien había dirigido durante su etapa en el Millonario. A su vez, Moisés Caicedo y Piero Hincapié quedaron afuera de la convocatoria por sendas lesiones.