El Ecuador de Gallardo perdió por goleada ante Corea del Sur en su debut como DT

El conjunto sudamericano no logró sostener el partido y sufrió tres tantos contra cero durante el complemento en Suwon; ahora tendrá dos amistosos más durante la gira asiática.
Ecuador no pudo comenzar con una sonrisa el ciclo de Marcelo Gallardo y cayó 3-0 ante Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Suwon. El conjunto asiático resolvió el partido en el complemento y dejó al nuevo entrenador con varios aspectos por corregir de cara a los próximos compromisos.
El primer tiempo mostró a una Tri que intentó llevar adelante una propuesta basada en la presión y el protagonismo, aunque le costó traducir esa intención en situaciones concretas. La falta de tiempo de trabajo bajo la conducción del Muñeco también se hizo sentir.
Después del descanso, Corea del Sur encontró los espacios que necesitaba y marcó una diferencia contundente frente a los desajustes defensivos del elenco sudamericano. La efectividad del local terminó inclinando definitivamente el encuentro.
Los tres tantos llegaron durante la segunda mitad. Oh Hyeon-gyu, Son y Lee Dong-gyeong fueron los encargados de convertir para el seleccionado asiático, que aprovechó sus oportunidades y sentenció la historia en Suwon.
Ahora, el conjunto dirigido por el argentino tendrá dos desafíos más durante su gira por Asia. El próximo partido será el 1 de octubre frente a Japón, mientras que el 5 se medirá con Nueva Zelanda o Panamá.
El ex-River asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Beccacece, quien dejó su puesto después de la eliminación frente a México en los 16avos de final del Mundial.
En sus primeras decisiones al frente del seleccionado, el flamante técnico prescindió de Kendry Páez, a quien había dirigido durante su etapa en el Millonario. A su vez, Moisés Caicedo y Piero Hincapié quedaron afuera de la convocatoria por sendas lesiones.
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