Se confirmó el nuevo club del Diablito Echeverri: seguirá en el fútbol europeo

El Diablito fue vendido al Manchester City en enero de 2025 tras disputar apenas 48 partidos (4 goles y 8 asistencias) en el Millonario. Sin embargo, el joven no tuvo demasiada participación en el equipo dirigido por Pep Guardiola, jugó tres encuentros y marcó un tanto y luego fue transferido a préstamo a Bayer Leverkusen, donde saltó al terreno de juego en ocho ocasiones.

image

“Claudio Echeverri al Girona, allá vamos. El talento argentino se ha cedido procedente del Manchester City. La cesión del Bayer Leverkusen se ha interrumpido, ya que Echeverri pasará a formar parte del Girona del City Group. Préstamo directo hasta junio”, anunció Fabrizio Romano en sus redes.

La falta de protagonismo del volante en el club alemán puede explicarse por un cambio de entrenador: tras la salida del neerlandés Erik ten Hag, quien impulsó su llegada, el joven argentino perdió espacio bajo el mando de Kasper Hjulmand, su reemplazante en el banco, quien no le otorgó la continuidad esperada.

La posibilidad de un retorno a River comenzó a ganar terreno a partir de la chance de cortar anticipadamente el préstamo con el Leverkusen. Aunque el futbolista no descartaba volver a Núñez algo que quedó reflejado en distintos mensajes y publicaciones en sus redes personales, desde el City Group resolvieron que continúe su desarrollo en Europa. De este modo, el Girona, club perteneciente al conglomerado, se quedará con el mediocampista de 19 años, quien apunta a una rápida reivindicación en el plano internacional.