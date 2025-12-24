Diego Simeone cumplió 14 años en Atlético Madrid y se acercó a un increíble récord

Por otro lado, Cholo Simeone también va por los entrenadores con más permanencia en la historia del deporte: Willy Maley en Celtic de Escocia 43 años (1897-1940), Guy Roux en Auxerre de Francia 43 años (1961-2000 y 01-2005), Bill Struth en Rangers de Escocia 34 años (1920 - 1954), Ronnie McFall en Portadown de Irlanda del Norte 30 años (1986-2016), Sir Alex Ferguson - Manchester United de Inglaterra 27 años (1986-2013) y Ársene Wenger en Arsenal de Inglaterra 22 años (1996-2018).

Hace exactamente 14 años, un 23 de diciembre de 2011, llegaba Diego Simeone para cambiar la historia del Atlético de Madrid para siempre. Lo llevó a competir dentro de España, consolidándolo como la tercera fuerza detrás de Real Madrid y Barcelona, y también dando presencia en Europa, donde habitualmente está presente en la Champions League.

Embed Catorce años del regreso del '14' para comenzar a hacer historia partido a partido. ¡Enhorabuena, míster! https://t.co/9hacUJQw0t pic.twitter.com/t06rRNODJW — Atlético de Madrid (@Atleti) December 23, 2025

Simeone, que arribó al Atlético tras su paso por Racing, desembarcó en un por entonces modesto Colchonero con la misión de enderezar una campaña floja y con el fantasma del descenso rondando. Y en muy poco tiempo logró un cambio radical: conquistó de manera inesperada la Europa League en 2012 y dio inicio a una profunda transformación tanto deportiva como institucional incluida la construcción de su estadio moderno que hoy ubica al club entre los más competitivos de Europa y del planeta, con un nivel de presupuesto e inversión impensado hace 14 años.

Con ocho títulos ya conquistados bajo su gestión, el gran objetivo de la presente temporada es poner fin a una racha de cuatro años sin consagraciones, una exigencia acorde al estatus que el Atlético viene sosteniendo desde hace tiempo. Esa vara elevada fue impuesta por el propio Cholo, quien tiene vínculo contractual vigente hasta mediados de 2027.

En la actualidad, el equipo se ubica tercero en la Liga de España, a nueve puntos del Barcelona (46 unidades), y octavo en la Champions League, con 12 puntos en seis partidos. Además, se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa del Rey.