Fue multicampeón con Racing y rechazó una oferta de River para jugar con Messi

Pese al deseo de Gustavo Costas de que continúe en el club, el lateral derecho de 26 años decidió no renovar su contrato con Racing y le aparecieron las ofertas de River e Inter Miami. El exfutbolista de Colón rechazó al club de Núñez porque su deseo es ser compañero del capitán de la Selección Argentina: firmará por cuatro temporadas con Inter Miami.

Mura se marchará de Racing con el pase en su poder, debido a que no renovará el contrato con el club que vence el próximo 31 de diciembre. Será su primera experiencia en el exterior, luego de vestir las camisetas de Estudiantes, Colón y el conjunto de Avellaneda.

A la espera del anuncio oficial, será la séptima incorporación del equipo estadounidense, tras la llegada del lateral izquierdo Sergio Reguilón y los cinco futbolistas provenientes del Draft: los defensores Abdel Talabi y Alex Barger, el volante Kenan Hot y los delanteros Mamadi Jiana y Maximilian Kissel.

image

Durante 2025, el defensor disputó 34 partidos en Racing, con cuatro goles y una asistencia. Desde su llegada al club, a comienzos de 2022, acumuló 148 encuentros, en los que convirtió 12 tantos y brindó 15 asistencias. Cabe destacar que con la Academia conquistó cuatro títulos: una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, un Trofeo de Campeones y una Supercopa Internacional.

En paralelo, River continúa en la búsqueda de alternativas para el lateral izquierdo, luego de la salida de Milton Casco, quien finalizó su vínculo contractual con el club. A esto se suma que Fabricio Bustos no logró sostener un rendimiento comparable al de Gonzalo Montiel, habitual titular por la banda derecha.

Por otro lado, el conjunto de Florida al que se sumará Mura se despidió de Marcelo Weigandt, a quien se le vence el préstamo y deberá regresar a Boca. Un gran problema para el entrenador Javier Mascherano, quien ya está evaluando alternativas en ese puesto para ir a buscar en este mercado de pases.