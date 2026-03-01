Con Enzo Fernández, Chelsea cayó ante el Arsenal y complicó su clasificación a copas

Arsenal abrió el marcador a los 21 minutos de juego: tras un córner desde la derecha ejecutado por Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes se impuso por arriba en el segundo poste y William Saliba apareció para empujar el balón. El equipo de Mikel Arteta es especialista de pelotas paradas.

Y, con la misma receta, Chelsea empató en la última jugada del primer tiempo. Reece James ejecutó un tiro de esquina al primer palo que terminó desviándose en Piero Hincapié y, en su intento por despejar, el defensor ecuatoriano descolocó a su arquero y selló el empate con un gol en contra.

El desarrollo de la segunda mitad fue mucho más intenso, con llegadas claras de ambos lados. En ese contexto, Arsenal volvió a inclinar la balanza otra vez desde la pelota detenida: Declan Rice envió un córner milimétrico y Jurriën Timber apareció en el área chica del Chelsea para conectar de cabeza y establecer el 2-1 en el marcador.

El panorama para Chelsea se complicó aún más pocos minutos después, cuando el portugués Pedro Neto vio la tarjeta roja tras recibir la segunda amonestación. Incluso con un hombre menos, los Blues fueron en busca del empate en el tramo final, pero se toparon con una destacada actuación del arquero David Raya, clave con varias intervenciones decisivas.

Alejandro Garnacho entró en lugar de Enzo Fernández a los 41 minutos del complemento. Más allá de mostrarse activo el extremo argentino, los Gunners sostuvieron la ventaja y se quedaron con el triunfo de local, en un paso fundamental para seguir siendo puntero de la Premier League por cinco puntos sobre Manchester City.

En la vereda opuesta, Chelsea atraviesa un momento delicado en la carrera por clasificar a la próxima Champions League. Tras esta caída, quedaron anclados en el sexto puesto con 45 puntos, apenas por encima del Brentford, que tiene 43. A su vez, fueron superados por el Liverpool (48), que goleó 5-2 al West Ham United con un tanto de Alexis Mac Allister.

Por otro lado, el Manchester United logró un triunfo clave por 2-1 frente al Crystal Palace y escaló hasta la tercera posición con 51 unidades, alcanzando al Aston Villa de Emiliano Martínez, que cayó 2-0 ante el Wolverhampton Wanderers y dejó escapar la ventaja que ostentaba.