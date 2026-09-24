Se acabaron las entradas para la despedida de Messi de la Selección en 90 minutos

El partido ante Benín será el último compromiso de Messi con la Selección Argentina. El encuentro está programado para el martes 6 de octubre y será el cierre de una trayectoria en la Albiceleste que incluye, entre otros logros, la Copa América 2021, la Copa América 2024, la Finalissima 2022 y el inolvidable Mundial de Qatar 2022 siendo figura.

La despedida tendrá lugar después de una triple fecha de amistosos que comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, ambos partidos en el Monumental. Messi estará presente en este último encuentro.

Así, el público argentino agotó en tiempo récord las localidades para una noche que tendrá como protagonista al capitán de la Selección. El Monumental será el escenario del último partido de Messi con la Albiceleste en el país, en una jornada que ya tiene asegurado el marco de un estadio colmado.