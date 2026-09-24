Se acabaron las entradas para la despedida de Messi de la Selección en 90 minutos

Los tickets para presenciar el último baile de Leo en la Albiceleste, programado para el 6 de octubre en un amistoso contra Benín, volaron en un sistema que colapso por la alta demanda.
Las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se agotaron este jueves en menos de dos horas. Los tickets para el amistoso ante Benín, que se disputará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, habían comenzado a venderse a las 18 a través de la plataforma Deportick y la demanda fue inmediata.
Desde los primeros minutos, la venta estuvo marcada por una extensa fila virtual. Miles de hinchas intentaron ingresar al sitio para conseguir una localidad para el último partido de Messi con la camiseta de la Selección en la Argentina y muchos usuarios se encontraron con una espera superior a una hora para poder acceder al sistema de compra.
La expectativa por acompañar al capitán en su despedida quedó reflejada en la velocidad con la que se agotaron las localidades. Antes de las 20, ya no quedaban entradas disponibles para el encuentro ante Benín, que tendrá un gran ambiente en el Monumental para despedir a la leyenda.
Los precios habían sido establecidos entre los $90.000 de la popular y los $480.000 de la platea media San Martín y Belgrano. También había localidades de $180.000, $320.000 y $450.000, mientras que la entrada para menores de entre 3 y 10 años en la popular tenía un valor de $29.000.
El partido ante Benín será el último compromiso de Messi con la Selección Argentina. El encuentro está programado para el martes 6 de octubre y será el cierre de una trayectoria en la Albiceleste que incluye, entre otros logros, la Copa América 2021, la Copa América 2024, la Finalissima 2022 y el inolvidable Mundial de Qatar 2022 siendo figura.
La despedida tendrá lugar después de una triple fecha de amistosos que comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, ambos partidos en el Monumental. Messi estará presente en este último encuentro.
Así, el público argentino agotó en tiempo récord las localidades para una noche que tendrá como protagonista al capitán de la Selección. El Monumental será el escenario del último partido de Messi con la Albiceleste en el país, en una jornada que ya tiene asegurado el marco de un estadio colmado.
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