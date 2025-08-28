Se sorteó la fase de liga de la Champions League: el camino de los argentinos

Cabe recordar que la temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante. Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

De esta manera, se disputarán ocho fechas de fase de liga. Después, los primeros ocho equipos de la tabla clasificarán a octavos de final y del noveno al dieciséis jugarán entre ellos una fase de playoffs en busca de también conseguir el boleto a octavos, donde comenzará la fase eliminatoria.

image

El vigente campeón, el Paris Saint Germain de Luis Enrique, enfrentará a Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao. Por otro lado, Olympique de Marsella, de los argentinos Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina, también tendrá fuertes rivales como Liverpool y Real Madrid.

Por su parte, Franco Mastantuono tendrá el siguiente fixture en su primera Champions League con Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Mientras que el Atlético Madrid encabezado por Diego Cholo Simeone en el banco y Julián Álvarez en el campo se medirán con Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Unión SG, Galatasaray.

Lautaro Martínez buscará marcar y triunfar con Inter frente a Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty y Unión SG. Alexis Mac Allister, con Liverpool, chorará con Real Madrid, Inter, Atlético Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Garabag y Galatasaray.

El Chelsea de Enzo Fernández se verá cara a cara con Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Garabag. Por último, Nicolás Otamendi liderará a su Benfica ante Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Nápoli, Ajax, Qarabag y Newcastle.