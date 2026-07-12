El récord que el Dibu Martínez logrará en la Selección Argentina frente a Inglaterra

El marplatense seguirá haciendo historia en la Albiceleste contra los ingleses en la semifinal del Mundial 2026. Un partido que será aún más especial para el arquero.
Emiliano Martínez volverá a escribir una página dorada en la historia de la Selección Argentina cuando salga a la cancha para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Más allá de la posibilidad de alcanzar una nueva final, el marplatense se convertirá en el arquero con más presencias en la historia del país en Copas del Mundo.
El sábado, con su participación en los cuartos de final ante Suiza, el Dibu llegó a los 13 partidos mundialistas e igualó la marca que hasta ahora comparte con Ubaldo Fillol. Además, ya había dejado atrás a Sergio Romero, quien disputó 12 encuentros entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
De esta manera, apenas comience el duelo frente a Inglaterra en Atlanta, Martínez alcanzará los 14 partidos y quedará como el arquero argentino con más presencias en la máxima cita del fútbol, un registro que refleja su protagonismo en dos campañas consecutivas llegando a las instancias decisivas.
El marplatense ya fue una pieza clave en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y está retomando su nivel de a poco en Estados Unidos, México y Canadá 2026 donde Argentina también aseguró disputar los ocho encuentros del certamen al instalarse entre los cuatro mejores. Independientemente del resultado frente a Inglaterra, el equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar ocho partidos en esta edición.
Con este nuevo récord, el Dibu sumará otro capítulo a una carrera que ya lo ubica entre los grandes arqueros de la historia de la Selección. En los últimos años también fue protagonista de las consagraciones en dos Copas América, la Finalissima y el Mundial, además de convertirse en especialista en definiciones por penales y en uno de los líderes del ciclo de Scaloni.
Emiliano Martínez: 13* (Qatar 2022 y Mundial 2026)
Ubaldo Fillol: 13 (Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982)
Sergio Romero: 12 (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014)
Nery Pumpido: 9 (México 1986 e Italia 1990)
Sergio Goycochea: 6 (Italia 1990)
Antonio Roma: 6 (Chile 1962 e Inglaterra 1966)
*Quedará como líder absoluto al disputar la semifinal frente a Inglaterra y agrandaría su marca en el octavo duelo.
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