El récord que el Dibu Martínez logrará en la Selección Argentina frente a Inglaterra

Con este nuevo récord, el Dibu sumará otro capítulo a una carrera que ya lo ubica entre los grandes arqueros de la historia de la Selección. En los últimos años también fue protagonista de las consagraciones en dos Copas América, la Finalissima y el Mundial, además de convertirse en especialista en definiciones por penales y en uno de los líderes del ciclo de Scaloni.

Los arqueros argentinos con más partidos en Mundiales

Emiliano Martínez: 13* (Qatar 2022 y Mundial 2026)

Ubaldo Fillol: 13 (Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982)

Sergio Romero: 12 (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014)

Nery Pumpido: 9 (México 1986 e Italia 1990)

Sergio Goycochea: 6 (Italia 1990)

Antonio Roma: 6 (Chile 1962 e Inglaterra 1966)

*Quedará como líder absoluto al disputar la semifinal frente a Inglaterra y agrandaría su marca en el octavo duelo.