Un hombre murió durante Argentina-Suiza y hubo otras emergencias cardíacas

Un hombre de 51 años murió este sábado tras sufrir un infarto durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que otras seis personas requirieron asistencia por distintos cuadros cardiovasculares registrados entre el transcurso del encuentro y los minutos posteriores al triunfo de la Selección. La víctima falleció en la esquina de Paysandú y avenida Gaona, en el barrio porteño de Caballito, luego de que las maniobras de reanimación no lograran salvarle la vida.