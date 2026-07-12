Un hombre murió durante Argentina-Suiza y hubo otras emergencias cardíacas

El SAME confirmó el fallecimiento de un hombre de 51 años en Caballito y reportó además seis episodios cardiovasculares registrados durante el partido y tras el final.
Un hombre de 51 años murió este sábado tras sufrir un infarto durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que otras seis personas requirieron asistencia por distintos cuadros cardiovasculares registrados entre el transcurso del encuentro y los minutos posteriores al triunfo de la Selección. La víctima falleció en la esquina de Paysandú y avenida Gaona, en el barrio porteño de Caballito, luego de que las maniobras de reanimación no lograran salvarle la vida.
De acuerdo con el reporte oficial, el fallecimiento se produjo a las 23.44, pocos minutos después del gol de Dan Ndoye que significó el empate transitorio de Suiza. Más tarde, Argentina terminó imponiéndose en el tiempo suplementario gracias a los tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del certamen, donde enfrentará a Inglaterra.
El SAME también informó que otras seis personas sufrieron emergencias cardíacas entre las 22.41 y la 1.27. Los casos incluyeron hombres y mujeres con síntomas compatibles con afecciones cardiovasculares, como dolor de pecho, dificultades respiratorias, pérdida de conocimiento y desmayos. Algunos pacientes fueron asistidos en sus domicilios y lograron recuperarse sin ser trasladados, mientras que otros fueron derivados a hospitales porteños como el Piñero, el Cecilia Grierson y el Rivadavia.
Especialistas del Hospital Universitario Austral señalaron que durante los partidos decisivos de un Mundial las consultas por problemas cardiovasculares suelen incrementarse alrededor de un 20% una vez finalizados los encuentros. Si bien la mayoría de las personas atraviesa estos eventos deportivos sin complicaciones, el estrés y la carga emocional pueden actuar como desencadenantes de cuadros cardíacos en pacientes con factores de riesgo o enfermedades preexistentes.
comentar