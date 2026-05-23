Shakira estrenó "Dai Dai" para el Mundial 2026 y Messi se volvió viral por decir una frase en inglés

Shakira agradeció públicamente la participación de los jugadores en el proyecto musical, que combina ritmos africanos y latinos en una propuesta multilingüe pensada para acompañar la competencia organizada por la FIFA.

La cantante colombiana vuelve así a quedar ligada a una Copa del Mundo a través de su música, después de haber protagonizado otros himnos mundialistas que tuvieron fuerte repercusión internacional, como el "Waka Waka" del Mundial 2010 o "La la la" en Brasil 2014 . El lanzamiento del videoclip generó millones de reproducciones y comentarios en pocas horas.

La canción también llega después del anuncio de que Shakira encabezará el primer show de medio tiempo en una final de un Mundial, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS. El espectáculo está previsto para el 19 de julio en el MetLife Stadium, sede de la final del torneo.