Torneo Apertura: Belgrano prepara un banderazo histórico antes de la final contra River

El plantel llegará al estadio cerca de las 19, horario previsto para el comienzo del banderazo, en una jornada que promete un gran marco de público y mucho color en las tribunas. Desde Belgrano anticiparon una convocatoria masiva y explicaron que, una vez colmada la capacidad del estadio, quienes no logren ingresar podrán acompañar al micro del equipo durante el trayecto de regreso hacia la concentración.

El recorrido será saliendo por calle Arturo Orgaz, continuando por Avenida Colón hasta Nicolás Avellaneda. La intención es que el equipo sienta el apoyo de todo Alberdi antes de la gran final frente al Millonario.

El posible 11 de Belgrano para enfrentar a River

Ricardo Zielinski también aprovecha las últimas horas para terminar de definir la formación titular. La principal duda pasa por la situación de Lisandro López, que sufrió una molestia muscular ante Argentinos Juniors y será esperado hasta último momento.

En caso de no llegar en condiciones, Agustín Falcón ocuparía su lugar en la defensa junto a Alexis Maldonado.

La probable formación de Belgrano sería: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini.