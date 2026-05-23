Torneo Apertura: Belgrano prepara un banderazo histórico antes de la final contra River

El Pirata abrirá este sábado las puertas del Gigante de Alberdi para alentar al plantel antes de la definición ante River en el Mario Alberto Kempes.
Belgrano vive horas de enorme expectativa antes de disputar una de las finales más importantes de su historia. En la previa del duelo decisivo ante River por el Torneo Apertura 2026, el club organizó un multitudinario banderazo en el estadio Julio César Villagra para acompañar al plantel de Ricardo Zielinski.
Tal como ocurrió antes del clásico frente a Talleres, el Pirata repetirá la tradicional liturgia junto a sus hinchas. Las puertas del Gigante de Alberdi se abrirán a las 17.30 y el ingreso será libre y gratuito para todos los simpatizantes.
El plantel llegará al estadio cerca de las 19, horario previsto para el comienzo del banderazo, en una jornada que promete un gran marco de público y mucho color en las tribunas. Desde Belgrano anticiparon una convocatoria masiva y explicaron que, una vez colmada la capacidad del estadio, quienes no logren ingresar podrán acompañar al micro del equipo durante el trayecto de regreso hacia la concentración.
El recorrido será saliendo por calle Arturo Orgaz, continuando por Avenida Colón hasta Nicolás Avellaneda. La intención es que el equipo sienta el apoyo de todo Alberdi antes de la gran final frente al Millonario.
Ricardo Zielinski también aprovecha las últimas horas para terminar de definir la formación titular. La principal duda pasa por la situación de Lisandro López, que sufrió una molestia muscular ante Argentinos Juniors y será esperado hasta último momento.
En caso de no llegar en condiciones, Agustín Falcón ocuparía su lugar en la defensa junto a Alexis Maldonado.
La probable formación de Belgrano sería: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini.
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