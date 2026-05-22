Independiente venció a Unión con dos golazos de tiro libre

Independiente golpeó de arranque

Aquella acción marcaría el rumbo del encuentro, porque Independiente golpeó en su primera llegada profunda. A los cuatro minutos, Santiago Montiel se hizo cargo de un tiro libre al borde del área y ejecutó un zurdazo preciso que superó la barrera y se clavó en el ángulo derecho de Matías Mansilla.

El gol modificó el desarrollo y le permitió al conjunto de Avellaneda manejar el ritmo del partido con mayor tranquilidad. Sin embargo, Unión continuó buscando respuestas y volvió a generar peligro a los 15 minutos, cuando Agustín Colazo quedó de frente al arco pero nuevamente apareció Rey con un rápido achique para sostener la ventaja.

La situación cambió de manera decisiva a los 21 minutos de la primera etapa. Maizon Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto santafesino con diez jugadores. El defensor había quedado condicionado tras una infracción previa sobre Montiel y volvió a cometer una falta, esta vez sobre Gabriel Ávalos.

La superioridad numérica fue aprovechada rápidamente por Independiente. Dos minutos después de la expulsión llegó otro golpe letal, nuevamente desde una pelota detenida. Esta vez fue Maximiliano Gutiérrez quien tomó la responsabilidad y ejecutó un tiro libre desde una posición más centrada. El mediocampista chileno sacó un remate preciso que se metió junto al ángulo izquierdo de Mansilla, que no alcanzó a reaccionar.

Controló el partido

Con la ventaja de dos goles y un jugador más, el Rojo manejó el encuentro sin mayores sobresaltos durante el segundo tiempo. Montiel siguió siendo uno de los futbolistas más peligrosos y estuvo cerca de ampliar la diferencia cuando definió de primera tras un centro rasante y estrelló su remate en el palo izquierdo.

Unión, mientras tanto, intentó descontar con más voluntad que claridad. Cristian Tarragona tuvo la oportunidad más importante del complemento luego de quedar mano a mano con Rey, pero su definición por encima del arquero se fue desviada.

El cierre dejó además una polémica arbitral. Tras una acción ofensiva, Montiel reaccionó con un golpe sobre Rafael Profini. Sebastián Zunino advirtió la situación, pero decidió sancionar la acción solamente con tarjeta amarilla en una decisión que generó protestas de los futbolistas santafesinos.

Más allá de esa controversia, Independiente construyó una victoria con autoridad. Aprovechó sus momentos, fue contundente con la pelota parada y encontró en Rodrigo Rey y Santiago Montiel dos piezas fundamentales para sostener una clasificación que lo mantiene con vida en uno de los grandes objetivos de la temporada.

Síntesis del partido:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Lucas Menossi, Mauro Pittón, Rafael Profini, Julián Palacios; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 4m. Santiago Montiel (I), 23m. Maximiliano Gutiérrez (I).

Incidencia en el primer tiempo: 21m. Maizon Rodríguez expulsado (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Millán por Mateo Pérez Curci (I) e Ignacio Malcorra por Matías Abaldo (I); Augusto Solari por Agustín Colazo (U); 27m. Felipe Tempone por Santiago Montiel (I) y Luciano Cabra por Gabriel Ávalos (I); 364m. Tomás González por Lucas Menossi (U) y Santiago Grella por Lautaro Vargas (U), 44m. Claudio Corvalán por Mateo Del Blanco (U) y Diego Armando Díaz por Cristian Tarragona (U); Facundo Valdez por Maximiliano Gutiérrez (I).

Estadio: Marcelo Bielsa (Newell’s).

Árbitro: Sebastián Zunino.