Final del Torneo Apertura: Coudet define los titulares para enfrentar a Belgrano

En el mediocampo aparece la principal incógnita. Con Aníbal Moreno prácticamente afuera, el juvenil Lucas Silva aparece como principal candidato para jugar como volante central. De confirmarse esa variante, compartiría el sector junto a Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Cruz Meza.

La otra posibilidad que analiza el cuerpo técnico es retrasar a Vera unos metros para que juegue de cinco, una función que ya ocupó en otras oportunidades. En ese caso, podrían meterse en el equipo nombres como Lencina, Castaño o Galoppo.

En ataque tampoco habría demasiadas dudas. Sin Driussi disponible y con Salas y Subiabre acumulando desgaste tras el duelo copero ante Bragantino, la dupla ofensiva estaría integrada por Facundo Colidio y Joaquín Freitas. Aunque ya compartieron cancha en otros encuentros, sería la primera vez que ambos arranquen juntos como titulares.

La formación que tiene en mente Coudet para la final sería: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Captura de pantalla 2026-05-23 115902 River viajará este sábado por la noche a Córdoba con todo el plantel para la gran final.

La decisión de Coudet antes de viajar a Córdoba

Antes de partir rumbo a Córdoba, River realizará este sábado por la tarde el último entrenamiento en River Camp. Allí, el Chacho terminará de definir detalles tácticos y confirmará el equipo para la final.

Sin embargo, la gran particularidad pasa por una decisión que tomó el entrenador en las últimas horas: todo el plantel viajará a Córdoba, incluidos los futbolistas lesionados y aquellos que no integrarían el banco de suplentes.

La intención del DT es reforzar la unión del grupo en la previa de un partido decisivo. De esta manera, toda la delegación acompañará al equipo en el hotel Holiday Inn, donde River concentrará hasta el encuentro del domingo.