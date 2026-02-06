Solo los abonados de mas de $1millón podrán beber alcohol el estadio de River

La prueba piloto que se llevará a cabo este sábado en el partido ante Tigre estará focalizada en los sectores San Martín y Belgrano, en sus plateas Medias, Bajas e Inferiores, en la que los socios deberán pagar $1.029.500. para adquirir un abono semestral.

platea de river

Modalidad de funcionamiento

La venta de alcohol no será irrestricta ni estará permitida en las butacas. El esquema previsto corresponde a un sistema de "hospitalidad con consumo controlado", que se desarrollará en sectores determinados, como el Espacio Quilmes ubicado en distintas tribunas y palcos.

Condiciones: el acceso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años.

Tope: cada persona podrá consumir un máximo de dos cervezas.

Compra: la adquisición deberá realizarse de manera anticipada a través de River ID, con hasta ocho horas de antelación al inicio del partido.

Además, con el objetivo de facilitar el retorno de los hinchas tras el encuentro programado para las 20:00, el Gobierno de la Ciudad resolvió extender el horario de la Línea D del subte, cuyo último servicio desde la estación Congreso de Tucumán partirá a las 23:30.