Kendry Páez: cuándo debuta en River y qué dorsal usará en el club

El crack ecuatoriano ya está habilitado para jugar: la cesión de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers liberó el cupo en AFA y ya fue inscripto. En paralelo, Páez completó su segunda práctica consecutiva junto al grupo y mostró buenas sensaciones, algo que refuerza la idea de que pueda ocupar un lugar en el banco de suplentes.

image Gallardo tiene a disposición el jugador desequilibrante que deseaba.

Más allá de su juventud, el zurdo llegó con ritmo de competencia. Venía de tener presencias en el Racing de Estrasburgo, donde acumuló más de 700 minutos en la temporada europea, y eso se refleja en su adaptación al ritmo de los entrenamientos.

En ese contexto, Páez usará la camiseta número 19, dorsal que quedó vacante tras el cambio de Sebastián Driussi a la N.º 9. La elección ya quedó definida y marca otro paso en su integración al plantel profesional, mientras Gallardo evalúa con cautela el momento adecuado para darle minutos en cancha.

La llegada del ecuatoriano responde a una necesidad concreta del equipo: Gallardo buscó un futbolista desequilibrante, fuerte en el uno contra uno y con capacidad creativa, un perfil que el plantel no tenía y que el DT había intentado sumar sin éxito en el último mercado. Páez aparece como una apuesta a futuro inmediato, con la expectativa de empezar a mostrar su talento y construir, con el tiempo, una sociedad creativa junto a Juan Fernando Quintero.