El futuro de Cristiano Ronaldo: la movida de los hinchas de River y la señal del portugués

La consigna nació como una mezcla de ingenio e ilusión, alimentada por la falta de gol en el equipo de Marcelo Gallardo y la lesión de Sebastián Driussi. El impacto fue tal que aparecieron imágenes creadas con inteligencia artificial de Cristiano con la camiseta de River, el dorsal número 7 y hasta la cinta de capitán en el Monumental, lo que amplificó aún más el fenómeno digital.

cr7 river Una de las imágenes generadas con IA de Cristiano Ronaldo con la camiseta de River.

Más allá de lo improbable del escenario, el vínculo entre Cristiano y River no es completamente ajeno. Hace casi un año, Gallardo reconoció públicamente que lo contactó de manera informal para tentarlo a jugar el Mundial de Clubes. El propio entrenador admitió que el delantero evaluó la propuesta, aunque finalmente priorizó su planificación en Arabia Saudita. “Si picaba, picaba”, resumió el Muñeco con ironía.

En paralelo a la movida de los hinchas, el propio Cristiano se encargó de enviar una señal clara sobre su futuro. Tras ausentarse en un partido y en medio de rumores de enojo y posible salida, el portugués reapareció en redes sociales con una imagen entrenando en Al Nassr, acompañada por corazones con los colores del club, dando a entender su intención de continuar, al menos en el corto plazo.

cr7 El posteo del portugués que aclararía las dudas sobre su continuidad en Arabia.

Los números respaldan esa postura. Cristiano atraviesa una muy buena temporada, con 18 goles y tres asistencias en 22 partidos, y sigue acercándose a la marca de los 1.000 tantos en su carrera. Mientras tanto, el hashtag quedó como una postal del ingenio riverplatense y como una muestra más de cómo el nombre del portugués sigue generando impacto global, incluso desde una simple tendencia en redes.