Gonzalo "Pity" Martínez palpitó su vuelta al Monumental para enfrentar a River

El atacante recibirá una plaqueta por parte de la dirigencia, se saludará con Marcelo Gallardo y tendrá una recepción especial por parte de los hinchas. “Voy a abrazar a todos, tengo un cariño enorme por todos, no solo por Marcelo. Y es mutuo”, contó. Más allá del clima emotivo, Martínez llega en buen momento futbolístico tras el golazo que le marcó a Racing y será una de las principales amenazas para River.

Pity Martínez viene de hacerle un golazo a Racing

“Trato de ayudar al equipo en lo positivo, en lo mental. River va a ser un partido recontra difícil, es un rival de mucha jerarquía, pero tenemos nuestras armas y lo vamos a pelear”, agregó el Pity con respecto a la dificultad del encuentro para el conjunto dirigido por Diego Dabove.

Justamente, el entrenador también habló del momento del Pity y del desafío que representa River. “La idea era que su primera convocatoria fuera contra River, pero lo vimos bárbaro y por eso jugó antes”, explicó el DT. Sobre el partido, fue claro: “Siempre es complicado enfrentar a Gallardo, en un estadio muy difícil. Hay que ser inteligentes, jugar con carácter y personalidad. Más allá del resultado, estos partidos nos hacen crecer”.