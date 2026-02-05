Gonzalo "Pity" Martínez palpitó su vuelta al Monumental para enfrentar a River

El volante, que quedó inmortalizado en el Millonario con actuaciones como en la final de Madrid, habló de su regreso al estadio de Núñez de este sábado con la camiseta de Tigre.
Gonzalo "Pity" Martínez habló de su regreso al Monumental de este sábado para enfrentar a River con la camiseta de Tigre en un duelo por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El clima será emotivo, con homenaje y aplausos. “Tengo un cariño muy grande por River y un amor hacia el hincha que lo llevo adentro mío, pero ahora llevo la camiseta de Tigre y la voy a defender a muerte”, aseguró en la previa del duelo.
El atacante recibirá una plaqueta por parte de la dirigencia, se saludará con Marcelo Gallardo y tendrá una recepción especial por parte de los hinchas. “Voy a abrazar a todos, tengo un cariño enorme por todos, no solo por Marcelo. Y es mutuo”, contó. Más allá del clima emotivo, Martínez llega en buen momento futbolístico tras el golazo que le marcó a Racing y será una de las principales amenazas para River.
“Trato de ayudar al equipo en lo positivo, en lo mental. River va a ser un partido recontra difícil, es un rival de mucha jerarquía, pero tenemos nuestras armas y lo vamos a pelear”, agregó el Pity con respecto a la dificultad del encuentro para el conjunto dirigido por Diego Dabove.
Justamente, el entrenador también habló del momento del Pity y del desafío que representa River. “La idea era que su primera convocatoria fuera contra River, pero lo vimos bárbaro y por eso jugó antes”, explicó el DT. Sobre el partido, fue claro: “Siempre es complicado enfrentar a Gallardo, en un estadio muy difícil. Hay que ser inteligentes, jugar con carácter y personalidad. Más allá del resultado, estos partidos nos hacen crecer”.
