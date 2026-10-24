Son hermanos, dirigen distintos clubes y pelean por el ascenso a Primera División

Más allá de ser rivales, la hermandad está más intacta que nunca. "Somos más de acompañarnos en el proceso. Los dos fuimos muy conscientes a la hora de dejar el fútbol y planificamos los pasos a seguir para que la oportunidad de dirigir nos agarrara bien parados. Los dos fuimos ayudantes de campo antes de largarnos solos, porque pasar de ser jugador a ser entrenador no es fácil, tenés muchas dificultades. A veces, por la vorágine de no querer quedarte afuera de este mundo, agarrás un equipo rápido y después te cuesta. Nosotros hicimos el camino correcto para estar listos hoy", contó Hernán tiempo atrás en diálogo con Olé.

Por su parte, Cristian reveló: "Lógicamente hoy que nos toca enfrentarnos no nos vamos a andar contando los secretos, pero habitualmente hablamos siempre de fútbol y de los partidos que van sucediendo. Nos comentamos lo que vimos del equipo del otro y del rival de turno: cuáles fueron las falencias y cuáles las virtudes. Es una manera de ayudarnos porque los dos vemos el fútbol de una forma muy similar. Lo que uno puede visualizar desde afuera, con más frialdad, ayuda muchísimo al que está adentro metido en el día a día".

Como jugadores fueron compañeros en el Xolos de Tijuana, en México.

Cabe recordar que Cristian y Hernán fueron futbolistas y se enfrentaron por primera vez del campo de juego en un partido de mucha rivalidad como Nueva Chicago-Vélez en noviembre del 2006. Federico Higuaín abrió el marcador para el Torito y Damián Escudero estampó la igualdad para el Fortín en el encuentro por la fecha 17 del Torneo Apertura de aquel año en la máxima categoría del fútbol argentino. En aquel partido, Hernán, que jugaba de defensor central, lo barrió fuerte a Cristian, que era mediocampista, al punto que recibió la tarjeta amarilla.

Ahora, Cristian y Hernán tendrán un segundo cruce como entrenadores que promete marcar mucho el futuro de ambos en este año en el que sus equipos son protagonistas de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 16 en Jujuy, se pondrá en marcha el partidazo que tendrá a la familia Pellerano a doble casaca, gritando los goles en ambos arcos.