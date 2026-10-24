Flamengo reclama los puntos por la inclusión de Marcos Rojo: cómo será la defensa de Estudiantes

La defensa del Pincha, según publicó TyC Sports, se apoyará principalmente en esa resolución provisoria. El argumento será que el futbolista estaba habilitado para disputar el encuentro cuando enfrentó a Flamengo, aunque la cautelar no representa una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión reglamentaria.

Estudiantes tiene plazo hasta el lunes 26 de octubre, a las 18, para presentar su descargo. El club también reunió antecedentes de otros futbolistas que fueron incorporados fuera de las ventanas habituales y obtuvieron autorización para competir en torneos internacionales.

En paralelo, Flamengo busca acelerar el proceso para que la situación se resuelva antes de la final. Palmeiras, rival del equipo argentino en la definición, también pretende que la habilitación de Rojo quede aclarada antes del partido y podría sumarse a las gestiones ante el tribunal deportivo.

Por qué los plazos son clave para la final

La CONMEBOL aguardaría una resolución firme del TAS antes de tomar una decisión de fondo sobre el reclamo del conjunto brasileño. Por eso, uno de los objetivos de Estudiantes sería que el pronunciamiento definitivo llegue después del 28 de noviembre. Si la medida cautelar continúa vigente hasta entonces, Rojo podría mantenerse a disposición del cuerpo técnico para la final de la Libertadores.

En cambio, una resolución adversa antes de esa fecha podría dejar al defensor afuera del partido ante Palmeiras. De todos modos, esa posibilidad no implicaría automáticamente que Flamengo recupere su lugar en la definición: la participación del futbolista y el resultado del reclamo por los puntos son cuestiones que deberán analizarse en el marco del procedimiento correspondiente.

El antecedente que aparece en la discusión es el de Santos e Independiente en la Libertadores 2018. En aquella ocasión, el club brasileño fue sancionado por la inclusión indebida de Carlos Sánchez y el organismo sudamericano le dio por perdido el encuentro de ida de los octavos de final por 3-0 al equipo paulista.

Estudiantes prepara la final ante Palmeiras mientras espera una resolución sobre el reclamo presentado por el club brasileño.

Sin embargo, existe una diferencia relevante entre ambos casos: en la situación de Rojo, el TAS concedió una medida cautelar que permitió su participación, mientras que el caso de Sánchez estuvo vinculado al incumplimiento de las normas de inscripción.

Por ahora, Estudiantes conserva su clasificación a la final y prepara el partido ante Palmeiras, mientras espera que avance el procedimiento jurídico. Flamengo, por su parte, insiste en su reclamo y busca una definición que permita determinar si corresponde alguna sanción por la participación del defensor argentino.