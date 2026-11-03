Thiago Ocampo explotó contra el cuerpo técnico de Nueva Chicago tras ser reemplazado en el partido del descenso

Más allá del episodio, la derrota tuvo consecuencias históricas para la institución de Mataderos: por primera vez desde la temporada 2012/13, jugará en la tercera categoría del fútbol argentino. En aquella oportunidad, había perdido la categoría tras terminar último en la tabla de los promedios.

Aquel descenso, sin embargo, fue el punto de partida de una etapa inolvidable. En la temporada 2013/14, Chicago se consagró campeón con un equipo dirigido por Pablo Guede, que quedó en la memoria de los hinchas bajo el apodo de "el Barcelona del ascenso".

Ese mismo año consiguió uno de los diez boletos a Primera División para 2015, cuando se disputó por primera vez un campeonato de 30 equipos. No obstante, su regreso a la máxima categoría duró poco: compartió el descenso con Crucero del Norte y volvió a la segunda división.