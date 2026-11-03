Thiago Ocampo explotó contra el cuerpo técnico de Nueva Chicago tras ser reemplazado en el partido del descenso

El juvenil de 18 años protagonizó un tenso cruce con un integrante del banco de suplentes durante la derrota frente al Funebrero, que sentenció la caída del Torito a la tercera categoría.
La frustración por una tarde que terminó de la peor manera también se trasladó al banco de suplentes. Thiago Ocampo protagonizó un fuerte encontronazo con Gastón Ape, ayudante de campo de Nueva Chicago, cuando fue sustituido en la derrota por 2-0 ante Chacarita, resultado que condenó al equipo de Mataderos al descenso.
La escena ocurrió a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto dirigido por Gastón Lotito necesitaba descontar para mantener viva la posibilidad de disputar un desempate frente a Patronato. Sin embargo, el entrenador decidió sacar a una de las principales figuras del plantel para darle lugar a Evelio Cardozo.
La decisión no cayó nada bien en el extremo de 18 años, que descargó toda su bronca contra Ape. El integrante del cuerpo técnico se había acercado para recibir al ingresante y luego permaneció junto al cuarto árbitro para esperar al juvenil.
En ese momento, mientras caminaba hacia el banco y señalaba al ayudante, el futbolista lanzó una dura amenaza: "Te voy a cagar a trompadas afuera, cagón". Además, evitó saludar tanto a Lotito como al resto de los colaboradores.
Más allá del episodio, la derrota tuvo consecuencias históricas para la institución de Mataderos: por primera vez desde la temporada 2012/13, jugará en la tercera categoría del fútbol argentino. En aquella oportunidad, había perdido la categoría tras terminar último en la tabla de los promedios.
Aquel descenso, sin embargo, fue el punto de partida de una etapa inolvidable. En la temporada 2013/14, Chicago se consagró campeón con un equipo dirigido por Pablo Guede, que quedó en la memoria de los hinchas bajo el apodo de "el Barcelona del ascenso".
Ese mismo año consiguió uno de los diez boletos a Primera División para 2015, cuando se disputó por primera vez un campeonato de 30 equipos. No obstante, su regreso a la máxima categoría duró poco: compartió el descenso con Crucero del Norte y volvió a la segunda división.
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