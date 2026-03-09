Sorpresa: Hernán Crespo fue despedido como entrenador de San Pablo

El motivo del despido es totalmente desconocido: la decisión fue sorpresiva y no ha habido explicaciones desde la dirigencia. El club brasilero solamente agradeció el trabajo de Crespo. La decisión también afectó a su cuerpo técnico: sus asistentes J uan Branda y Victor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

Crespo había iniciado su segunda etapa en el club en julio de 2025, luego de la primera que fue entre febrero y octubre de 2021, cuando se consagró campeón del Campeonato Paulista. En su paso más reciente, dirigió 46 partidos, cuyo balance es de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

En total, fueron 99 compromisos sumando sus dos etapas, con un saldo positivo de 45 triunfos, 26 igualdades y 28 caídas y la vuelta olímpica mencionada. Desde la cuenta oficial de X del Tricolor le desearon suerte en sus futuros proyectos tanto a él como al resto de su CT.

La dirigencia estaría evaluando los nombres para reemplazarlo: Roger Machado (se encuentra sin trabajo tras su paso por Inter de Porto Alegre), Filipe Luiz (recientemente despedido de Flamengo), Fernando Diniz y hasta Ramón Diaz (hace poco terminó su historia con Inter de Porto Alegre también).