Sorpresa: Hernán Crespo fue despedido como entrenador de San Pablo pese al buen inicio de año. Valdanito, quien tenía contrato hasta diciembre con el club brasilero, fue cesado del cargo aunque el equipo comenzó el 2026 con ocho triunfos, dos empates y cuatro caídas y está puntero en el campeonato con Palmeiras habiendo sumado 10 de los 12 posibles.
El motivo del despido es totalmente desconocido: la decisión fue sorpresiva y no ha habido explicaciones desde la dirigencia. El club brasilero solamente agradeció el trabajo de Crespo. La decisión también afectó a su cuerpo técnico: sus asistentes Juan Branda y Victor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.
Crespo había iniciado su segunda etapa en el club en julio de 2025, luego de la primera que fue entre febrero y octubre de 2021, cuando se consagró campeón del Campeonato Paulista. En su paso más reciente, dirigió 46 partidos, cuyo balance es de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.
En total, fueron 99 compromisos sumando sus dos etapas, con un saldo positivo de 45 triunfos, 26 igualdades y 28 caídas y la vuelta olímpica mencionada. Desde la cuenta oficial de X del Tricolor le desearon suerte en sus futuros proyectos tanto a él como al resto de su CT.
La dirigencia estaría evaluando los nombres para reemplazarlo: Roger Machado (se encuentra sin trabajo tras su paso por Inter de Porto Alegre), Filipe Luiz (recientemente despedido de Flamengo), Fernando Diniz y hasta Ramón Diaz (hace poco terminó su historia con Inter de Porto Alegre también).
