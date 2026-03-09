Franco Colapinto ya arribó a China para su segunda carrera y repitió el look xeneize

Varios usuarios compartieron en redes sociales videos en los que aparece Colapinto recién llegado del avión con un look llamativo: llevaba un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca. En Melbourne ya había mostrado su fanatismo por el Xeneize cuando caminó por el paddock con una gorra del club.

Decenas de fanáticos aguardaron con paciencia a que el piloto de Alpine se acercara para firmar autógrafos. En uno de los videos se lo vio sacándose fotos y recibiendo varios muñecos como obsequio. “¿Es para mí? ¡Muchas gracias!“, dijo sorprendido.

Junto al argentino también arribaron otros pilotos de la máxima categoría, como Carlos Sainz, Alex Albon y Gabriel Bortoleto.

Durante su paso por Australia, el piloto argentino dejó dos momentos destacados: una notable maniobra en la largada para esquivar el auto de Liam Lawson y el error de un mecánico de Alpine antes de la carrera, que derivó en una penalización y complicó su rendimiento final.

Captura de pantalla 2026-03-08 115933 Franco Colapinto dejó a todos boquiabiertos con sus reflejos para esquivar a Laim Lawson en la largada de la Fórmula 1.

Sin embargo, Melbourne ya quedó atrás y Colapinto debe concentrarse en el Gran Premio de China, que además tendrá carrera Sprint, una chance adicional para intentar sumar sus primeros puntos con la escudería francesa.

Días y horarios del GP de China para Argentina

Por la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán seguir la actividad durante la madrugada. El cronograma completo es el siguiente:

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4:00