Franco Colapinto ya arribó a China para su segunda carrera y repitió el look xeneize

El piloto argentino enfrenta su segundo desafía de la temporada y otra vez llegó a su destino con una gorra de Boca. Esa vez, cambió el de visera por un "piluso".
Tras terminar 14° en Australia, el piloto argentino voló hacia China para su segunda carrera de la temporada 2026 de Formula 1 y, en el aeropuerto, tuvo un cálido encuentro con sus fanáticos.
Varios usuarios compartieron en redes sociales videos en los que aparece Colapinto recién llegado del avión con un look llamativo: llevaba un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca. En Melbourne ya había mostrado su fanatismo por el Xeneize cuando caminó por el paddock con una gorra del club.
Decenas de fanáticos aguardaron con paciencia a que el piloto de Alpine se acercara para firmar autógrafos. En uno de los videos se lo vio sacándose fotos y recibiendo varios muñecos como obsequio. “¿Es para mí? ¡Muchas gracias!“, dijo sorprendido.
Junto al argentino también arribaron otros pilotos de la máxima categoría, como Carlos Sainz, Alex Albon y Gabriel Bortoleto.
Durante su paso por Australia, el piloto argentino dejó dos momentos destacados: una notable maniobra en la largada para esquivar el auto de Liam Lawson y el error de un mecánico de Alpine antes de la carrera, que derivó en una penalización y complicó su rendimiento final.
Sin embargo, Melbourne ya quedó atrás y Colapinto debe concentrarse en el Gran Premio de China, que además tendrá carrera Sprint, una chance adicional para intentar sumar sus primeros puntos con la escudería francesa.
Por la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán seguir la actividad durante la madrugada. El cronograma completo es el siguiente:
Viernes 13 de marzo
Prácticas libres 1: 0.30
Clasificación Sprint: 4.30
Sábado 14 de marzo
Carrera Sprint: 0.00
Clasificación principal: 4.00
Domingo 15 de marzo
Carrera principal: 4:00
