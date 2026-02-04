Newell's quiere traer a Messi en 2027

El dirigente de la “Lepra” dijo que están "trabajando en que Leo juegue en Newell's en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso".

juan manuel medina

“Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, explicó Medina en diálogo con TN. Y añadió: “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”.

En la misma línea, Medina comunicó que el plan comenzó a gestarse en 2024 cuando creación de la agrupación política UNEN, la cual consiguió hacerse con la dirigencia de Newell’s en 2025 y llevó al máximo cargo a Ignacio Boero. “los primeros contactos comenzaron a gestarse en 2024, cuando se conformó la agrupación política UNEN, que compitió en las elecciones de la institución en diciembre de 2025”.

De esta manera, el vicepresidente fue tajante al reconocer que hubo contactos con allegados al ex Barcelona y Paris Saint-Germain: "se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones", dijo.

messi 1

Sin embargo, Lionel Messi renovó recientemente su vínculo con el Inter Miami de Estados Unidos hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer por lo que tendría que haber un acuerdo entre clubes.

El futbolista llegó a Estados Unidos en 2023 y se convirtió en la gran figura del proyecto deportivo del club. Bajo su mando, el equipo obtuvo los dos primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

En ese periodo, Messi también conquistó reconocimientos individuales, como el premio al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023, en la que anotó 10 goles en siete partidos, y el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2024, gracias a sus 36 contribuciones de gol en apenas 20 encuentros de fase regular.