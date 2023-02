Stillitano: "Estamos muy lejos del techo de este equipo"

"Hay muchos chicos jóvenes y la gente está valorando eso. Se necesita jugar bien siempre más allá del resultado, este partido nos servirá para sobrepasarlo y a partir de ahora pensamos en Vélez", continuó el entrenador del Rojo en conferencia de prensa.

Luego, valoró: "La gente de Independiente es muy exigente. Cuando termino el partido hubo aplausos y me quedo con eso porque los jugadores dieron todo. Es muy lindo jugar con el estadio lleno y todo eso hay que capitalizarlo a favor nuestro".

Por último, Stillitano comentó: "Estos partidos a veces son difíciles de contener o de evitar de que pase lo que pasó. El rival llegó en dos ocasiones y no pudimos encontrar después el empate. En Córdoba no éramos los mejores y hoy no somos los peores por haber perdido".