El insólito penal para Francia: Mbappé se tiró, Tello compró y el VAR no llamó

La situación también tomó otra dimensión por lo ocurrido antes del encuentro. Didier Deschamps había hablado sobre la designación de la terna arbitral argentina y, si bien evitó cuestionar la elección de la FIFA, dejó un mensaje sobre el rendimiento que esperaba de Facundo Tello y sus asistentes. "Espero que el señor Tello y sus asistentes sean tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes", había expresado en referencia al árbitro francés que dirigió Argentina-Egipto en octavos de final.