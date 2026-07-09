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El insólito penal para Francia: Mbappé se tiró, Tello compró y el VAR no llamó

Una nueva cámara mostró que el delantero francés buscó el contacto dentro del área. El árbitro argentino sancionó la falta y el VAR ratificó la decisión sin llamarlo a revisar la jugada.

Una nueva toma de la polémica acción dejó una imagen mucho más clara de lo ocurrido: Kylian Mbappé buscó el contacto con Noussair Mazraoui dentro del área y se dejó caer, en la jugada que Facundo Tello sancionó como penal para Francia ante Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Desde ese ángulo se observa cómo el delantero francés estira su pierna para provocar el roce con el defensor marroquí antes de lanzarse al césped. Pese a las protestas del conjunto africano, el árbitro argentino mantuvo su decisión y el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, confirmó el fallo sin convocarlo al monitor para revisar la jugada.

La polémica aumentó porque Mbappé no pudo aprovechar la sanción y los franceses culparon a Tello de lo que se demoró en dejarlo patear a Kiki por revisiones del VAR. Después, el arquero Bono adivinó la dirección del remate y le atajó el penal al capitán francés, evitando que Les Bleus se pusieran en ventaja desde los doce pasos.

La situación también tomó otra dimensión por lo ocurrido antes del encuentro. Didier Deschamps había hablado sobre la designación de la terna arbitral argentina y, si bien evitó cuestionar la elección de la FIFA, dejó un mensaje sobre el rendimiento que esperaba de Facundo Tello y sus asistentes. "Espero que el señor Tello y sus asistentes sean tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes", había expresado en referencia al árbitro francés que dirigió Argentina-Egipto en octavos de final.

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