La fuerte propuesta de un ídolo de Racing para salir de la crisis futbolística

Hugo Lamadrid, campeón de la Supercopa Sudamericana 1988 con la Academia, sostuvo que una convivencia más extensa podría ayudar al plantel a generar vínculos y encontrar líderes.
Racing atraviesa un complicado momento futbolístico: lleva siete fechas sin ganar en el Clausura y quedó último en la Zona B. En medio de la crisis, Hugo Lamadrid, campeón de la Supercopa Sudamericana 1988, planteó una particular solución para el plantel. “Apuntado simplemente al fútbol, yo encierro al plantel adentro, todos concentrados la semana entera a conocernos”, expresó en diálogo con TyC Sports.
El exfutbolista explicó que una convivencia más prolongada podría servir para fortalecer los vínculos entre los jugadores y detectar referentes dentro del grupo. “Es fundamental que empiecen a conocer al otro porque en esa convivencia también te das cuenta dónde aparecen los líderes”, señaló. Además, consideró importante que quienes llegan al club entiendan desde el primer día qué significa vestir la camiseta de Racing.
Lamadrid también habló sobre la salida de Maximiliano Salas a River, una decisión que generó malestar entre los hinchas de la Academia. “Como hincha me jodió muchísimo por el hecho de no saber por qué te vas”, reconoció, aunque aseguró que desde el lugar del jugador puede comprender la decisión si aparece una oferta económica muy superior. “Yo pienso que mi carrera a los 35 se termina y la tengo que cuidar para mí y mi familia”, explicó.
Mientras tanto, Racing solo ganó uno de sus ocho partidos en el Torneo Clausura y acumula 5 puntos, producto de aquella victoria ante Gimnasia en la primera fecha, dos empates y cinco derrotas. El equipo de Juan Pablo Vojvoda necesita reaccionar para salir del último puesto de su zona. Su próximo desafío será este domingo, cuando visite a Huracán desde las 21.30 en el Tomás Adolfo Ducó.
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