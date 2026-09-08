La fuerte propuesta de un ídolo de Racing para salir de la crisis futbolística

Lamadrid también habló sobre la salida de Maximiliano Salas a River, una decisión que generó malestar entre los hinchas de la Academia. “Como hincha me jodió muchísimo por el hecho de no saber por qué te vas”, reconoció, aunque aseguró que desde el lugar del jugador puede comprender la decisión si aparece una oferta económica muy superior. “Yo pienso que mi carrera a los 35 se termina y la tengo que cuidar para mí y mi familia”, explicó.