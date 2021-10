Talleres venció a Huracán y es el único escolta de River

Diego Valoyes, cuando corrían 23 minutos de la primera mitad, marcó el único gol del encuentro que fue de excelente factura. Huracán, ausente en esos 45 minutos iniciales, intentó recuperarse en la parte complementaria pero no pudo.

Embed

A los dos se les hizo difícil llegar en la primera mitad. A Talleres, porque Huracán se cerró bastante bien atrás, y al Globo porque, además de preocuparse más por defender, esta vez no mostró la actitud que exhibió en los últimos encuentros. A Ramírez no se lo vio cómodo y a Triverio casi que no le llegó el balón.

Dadas así las cosas, con Talleres manejando el balón y la visita esperando una contra que nunca llegó en la primera mitad, las situaciones de riesgo escasearon hasta los 23 minutos, cuando, tras una jugada de otro partido, Valoyes abrió el marcador.

Todo arrancó con un formidable pase largo de Méndez de derecha a izquierda que Enzo Díaz bajó a la perfección para inmediatamente sacar un centro que el colombiano cabeceó al gol, venciendo la resistencia de Marcos Díaz, que nada tuvo que hacer.

Con el 1-0 a favor, el equipo del Cacique Medina manejó los tiempos ante un Huracán desconcertado tras la apertura del marcador, que nada atinó a hacer hasta el cierre de la primera mitad.

En la parte complementaria el Globo se paró mejor con las variantes que realizó Frank Kudelka y dispuso de alguna chance para arribar al empate. no hubiese sido justo, ya que Talleres siguió siendo más y tuvo un par de ocasiones claras para liquidar el pleito.

No las aprovechó y tuvo que esperar para festejar hasta el pitazo de Patricio Loustau que decretó el final del encuentro. Talleres ganó bien, se reencontró con la victoria y si bien está lejos de River, mantiene viva la ilusión y se acerca con paso más firme a la Copa Libertadores 2022.