Tevez sobre la pretemporada: "Estafaron a Independiente"

Sobre este mazazo que fue el fallido viaje a la Florida, el entrenador del Rojo declaró: "Nos tocó reponernos de no ir a Estados Unidos. Estafaron a Independiente. Fueron como seis piñas todas juntas para empezar el año. Pero al otro día ya estábamos dándolo todo en un doble turno", explicó.

"No es que el cuerpo técnico haya presentado a una empresa desconocida. ¡Es conocida! La gente que estafó a Independiente trabaja en la Liga Profesional y los vemos todos los domingos. Es muy grave lo que nos pasó, pero esto forjó el carácter del grupo", denunció el oriundo de Ciudadela.

Además, sobre la búsqueda de un defensor central y un lateral derecho para terminar de armar su equipo el "Apache" afirmó: "Gabriel Neves es de Selección, lo quiero. ¿A quién no le gustaría tenerlo en el club? El interés está. Creo en esta clase de jugadores. Si viene, es buenísimo para nosotros. Vamos a esperar hasta último momento por Alan Franco. Pedí a Guillermo Varela y están negociando. Leo Morales es alternativa a lo de Franco. Federico Vera y Juan Fedorco son ofrecimientos, pero necesitamos jugadores de mayor experiencia en esos puestos", analizó.

"Yo creo que Independiente puede pelearle a Boca y a River porque tenemos un plantel con competencias internas que todo entrenador quiere tener", agregó el DT mostrando sus aspiraciones con el equipo que está armando.

Sobre la situación del juvenil Santiago López que la rompió en el Mundial Sub 17 y su posible salida dijo: “Le dije a Santi que se tenía que hacer responsable él. Yo no lo podía aconsejar siendo entrenador de Independiente de corazón. Si soy egoísta le diría: ‘Quedate y vamos a tratar de que juegues’. Es su primera pretemporada y yo no lo había visto entrenando con nosotros", empezó.

"Le dije que me tenía que demostrar para jugar en la Primera de Independiente. Le dije: ‘Tenés que poner los huevos vos, que nadie te maneje el futuro. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu representante, ni Independiente, ni yo. Es tu futuro y vos tenés que decidir’. Al otro día vino y dijo que que se quería quedar. Me parece que es lo más sano para él”, confesó Carlos.

También, el ex jugador de Boca comentó sus sensaciones en este rol aún novedoso para él: "Disfruto mucho como entrenador. Cuando era jugador no se me pasaba por la cabeza serlo, si me lo preguntabas cuando era jugador te decía ni loco, pero me preparé y ahora lo estoy disfrutando", aseguró Carlitos.

A lo que agregó posteriormente: "Te lleva mucho más tiempo ser entrenador. Tenés a 50 personas para manejar. No es igual estar todo el tiempo con ellos, manejar los entrenamientos, los horarios, las concentraciones, tenés a 30 jugadores que están esperanzados con jugar el domingo, que buscan lo mejor... Es totalmente diferente la presión de ser entrenador a ser jugador", explica.

Y sigue: "Yo como jugador concentraba y jugaba, nada más. Ser entrenador implica una planificación atrás totalmente diferente", concluyó el director técnico del club de Avellaneda.

Los amistosos que tuvo Independiente

Este miércoles, el "Rojo" disputó dos amistosos de pretemporada a puertas cerradas en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, ambos ante Melgar de Perú.

Independiente perdió los dos partidos por 1-0 y 2-1 donde descontó Ignacio Maestro Puch. En el segundo partido, con más titulares que suplentes, el ecuatoriano Jhonny Quiñones compartió cancha por primera vez con sus compañeros.

Proveniente de Aucas, este miércoles por la tarde el mediocampista firmó contrato hasta diciembre de 2026 y ya Carlos Tevez puede contar con uno de los jugadores por el que tanto insistió a los dirigentes.

En 24 cuotas, el "Rojo" deberá abonar un millón de dólares por el 50 por ciento del pase del jugador que se desempeñó casi toda su carrera en el Aucas de Quito y tuvo un paso de una temporada por el Willem II de Países Bajos.

En 2022, se consagró campeón de la Serie A de Ecuador siendo uno de los pilares del equipo integrando el once ideal del torneo. Además, fue parte de la delegación ecuatoriana que participó de la Copa del Mundo Sub-20 de Corea del Sur 2017 y, en 2019 en la derrota 6-1 ante Argentina, debutó con la selección mayor donde solo jugo tres partidos.