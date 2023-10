Tevez reveló que hay jugadores de Primera que no saben sumar ni restar

En entrevista con Alejandro Fantino, el Apache contó que mezclando trabajos de fútbol y neurociencia para mejorar el rendimiento de los jugadores, les hace a los players del Rojo exigirse al máximo físicamente y luego resolver problemas matemáticos. Hasta que soltó una dura confesión.

"Tres de los chicos que tenemos en el plantel de Primera, no te voy a decir quiénes, me dijeron que no sabían sumar ni restar", relató. Y agregó: "Ahí está la pobreza. Lo podemos ayudar al chico con comida y un montón de cosas pero el estudio, que él se sepa defender, leer lo que está firmando, que no lo caguen...".

Acto seguido, el entrenador de Independiente dijo que los instó a los futbolistas a estudiar y aseguró que "se quedan dos horas del entrenamiento estudiando con un profesor". A su vez, explicó que "estamos haciendo un proyecto con el club" para garantizar la preparación de los jugadores.

"Nosotros fuimos pobres pero a nuestros viejos los veíamos levantarse a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde llenos de cal, con los pantalones rotos.... tu papá se rompía la cabeza para traer la plata a la casa y vos tenés que saber leer, expresarte, para saber si te están diciendo la verdad”, continuó, enlazándolo con su niñez.

Y cerró: “La humildad se entrena, la humildad empieza desde los valores. Si te va bien en la escuela tenés un premio. ¿Querés un juguete?, gánatelo, juntá la mesa, hace algo para ganártelo”, concluyó al respecto comentando cómo educa a sus hijos en su casa.

Carlos Tevez le cambió la cara al club de Avellaneda. Desde su llegada, acumula siete partidos invicto con cuatro victorias -entre ellas, el clásico ante Racing y de visitante- y tres empates; y es escolta de River en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Además, agarró a Independiente muy comprometido con el descenso y actualmente está cinco puntos por encima de los últimos, y con aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.