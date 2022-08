"Me trajeron para hacer un proyecto con chicos, que tienen un recorrido que comenzar y cuando se amolden vamos a estar mejor. Muchos de los refuerzos que vinieron no están bien físicamente y algunos se lesionaron. Tenemos muchos lesionados. Tampoco es fácil. No pongo excusas. Pero hay que tener tiempo y paciencia", comentó el Apache, quien luego expresó: "Los chicos tienen que jugar, el responsable soy yo. No ellos. Yo los banco. Si hay algún problema, que me hagan responsable. Si los pongo es porque veo en ellos un gran futuro y los voy a ayudar para que sea lo mejor para Central. Tengo una idea y me trajeron para un proyecto con los juveniles. Es el momento de hacer el cambio".

Después de la inesperada derrota (por penales) ante Quilmes por Copa Argentina, Tevez bajó a Luciano Ferreyra, Gustavo Verlázquez, Fernando Torrent, Michael Covea y Nazareno Romero, cinco jugadores profesionales, a entrenar con la Reserva. Ahora, explicó su decisión: "Lo de los jugadores que les he dicho que no los iba a tener en cuenta es responsabilidad mía. Es sólo futbolístico. Les agradecí porque siempre estuvieron predispuestos. Tenemos sólo el torneo local, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que pensar el año que viene, preparando y pensando en construir".

También Tevez dijo: "Hay que mejorar que no nos hagan un gol a los 30 segundos. Tenemos que seguir mejorando, por un camino que estamos construyendo. Pasan estas cosas, pero con la convicción de querer jugar, presionar y buscar un estilo. Eso no lo podemos modificar por nada". Y por último, aseguró que la meta sigue siendo la misma de cuando llegó al club. "El objetivo es entrar a una Copa. Sin volvernos locos. Primero tenemos que agarrar un estilo de juego y acompañar a los chicos en este proyecto, que es lo que queremos el año que viene".

Rosario Central tiene 28 puntos en la tabla anual y está a 10 de Huracán, el último club que está clasificando a la próxima Copa Sudamericana. Este sábado, desde las 15.30, el Canalla recibirá a Barracas Central, un rival directo, que tiene 33 en la anual. Y luego en la siguiente fecha Tevez y su equipo visitarán a Boca.