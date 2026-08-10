Ahora sí: Thiago Almada llegó a la Argentina con contrato firmado y será nuevo jugador de River

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada.



El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel. pic.twitter.com/79Vx5WbwqS — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026

Sí lo apunta para el torneo local, donde todo es cuesta abajo. River perdió cuatro partidos en cuatro fechas del Clausura y con un dato agregado desolador: no convirtió ningún tanto. La estadística preocupa pese a los refuerzos de altura que visten el conjunto millonario, pero el Chacho apuesta por él y confirmó que lo tendrá para el duelo ante Argentinos Juniors el próximo domingo en Núñez.

La fortuna que River desembolso por Thiago Almada

El Guayo llega al sexto club en su carrera. Después de una corta y frustrada experiencia en Atlético de Madrid, retornó a la Argentina para comenzar un nuevo desafío. River compró el 100% del pase a cambio de 20 millones de euros para incorporar a su noveno refuerzo en este mercado.

Para acelerar los trámites y poder inscribirlo en el torneo internacional, el futbolista firmó con el club desde España, con un vínculo por tres años y medio. El contrato tiene una cláusula de recompra para el Atleti que asciende a los 40 millones de euros, dentro de los próximos 18 meses.

