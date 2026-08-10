Ahora sí: Thiago Almada llegó a la Argentina con contrato firmado y será nuevo jugador de River

El Guayo arribó esta madrugada a Buenos Aires y todo indica que se incorporará a los entrenamientos esta tarde. ¿Lo arriesgará Coudet para los octavos de la Copa Sudamericana?
Entre tanto caos y un semestre sin victorias, los nombres que llegan a Núñez son la alegría de la gente. Un millonario mercado de pases ilusionó a los hinchas de River y es lo único que los contenta, por más que después no rindan ni justifiquen con goles su alto valor, al menos por ahora. Y para sumarse a la lista, llegó el más caro de todos: Thiago Almada, quien esta tarde podría sumarse a los entrenamientos y estará a las órdenes de Eduardo Coudet.
El campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 aterrizó en Buenos Aires alrededor de las 4.30 de la madrugada. Con la revisión médica y el contrato firmado a la distancia, en España, llega con la tranquilidad de estar en completa disposición del cuerpo técnico, siendo el noveno refuerzo en este mercado de pases.
Inunda una alta expectativa por ver las fotos oficiales de Almada con la banda roja en pecho y con la ropa de entrenamiento en su primera práctica. Sin embargo, el propio Coudet le bajó la espuma a su llegada post derrota ante Tigre, algo descolocado por los malos resultados que no acompañan su ciclo. "Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones -se tomó unos días en Ibiza, post Copa del Mundo-. Para el domingo puede estar y para la vuelta también", expresó en conferencia de prensa, en referencia al inmediato partido que se le viene a River ante Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles en Colombia.
La realidad es que el extremo de 25 años está incluido en la lista de Buena Fe para esta instancia, pero es correcto por parte del entrenador no depender de un solo futbolista para cortar con una mala racha en un encuentro con tanta responsabilidad y dificultad. Resta saber si lo hará jugar unos minutos, o le dará tiempo para que pueda estar en el cruce de vuelta -y definitorio- en el Monumental.
Sí lo apunta para el torneo local, donde todo es cuesta abajo. River perdió cuatro partidos en cuatro fechas del Clausura y con un dato agregado desolador: no convirtió ningún tanto. La estadística preocupa pese a los refuerzos de altura que visten el conjunto millonario, pero el Chacho apuesta por él y confirmó que lo tendrá para el duelo ante Argentinos Juniors el próximo domingo en Núñez.
El Guayo llega al sexto club en su carrera. Después de una corta y frustrada experiencia en Atlético de Madrid, retornó a la Argentina para comenzar un nuevo desafío. River compró el 100% del pase a cambio de 20 millones de euros para incorporar a su noveno refuerzo en este mercado.
Para acelerar los trámites y poder inscribirlo en el torneo internacional, el futbolista firmó con el club desde España, con un vínculo por tres años y medio. El contrato tiene una cláusula de recompra para el Atleti que asciende a los 40 millones de euros, dentro de los próximos 18 meses.
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