Thiago Almada ya casi es de River: qué falta para la confirmación

Tuvo sentimientos encontrados. Primero, el surgido en Vélez vio caer su deseo de quedarse en Europa, con una floja experiencia en el Atleti. Segundo, tuvo en sus manos otra propuesta descomunal del Flamengo: 30 millones de dólares por el 100% de su ficha. Sin embargo, el director deportivo del club brasileño viajó a la Argentina para llegar a buen puerto pero advirtió que "no entrarían en ninguna subasta" y que "Flamengo no se va a fundir por él". Después de eso, se bajaron de la lucha y la banda roja tuvo camino libre.