Thiago Almada ya casi es de River: qué falta para la confirmación

El Millonario llegó a un acuerdo total de palabra con el Atlético de Madrid para comprar el 100% del pase del campeón del mundo, y el traspaso podría quedar sellado durante el fin de semana.
A esta novela le quedan pocas páginas y, por ahora, indica final feliz. River llegó a un acuerdo total de palabra con Atlético de Madrid para comprar el 100% del pase de Thiago Almada y que se convierta en el noveno refuerzo de Eduardo Coudet en este mercado de pases. Mientras tanto, los clubes intercambian documentación para concretar la operación lo antes posible.
El Millonario hará historia. Abonará una fortuna por el campeón del mundo y será la operación más grande en la historia del fútbol argentino: 20 millones de euros, con un contrato que lo unirá al club por los próximos tres años y medio. El Chacho sigue de cerca la negociación, ya que podría incluirlo provisoriamente como uno de los cinco cambios en la lista por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.
La tirantez de River persistió en el tiempo y es su mérito quedarse con Almada. Antes del inicio de la Copa del Mundo, arrancaron con los sondeos, pero faltaba la respuesta firme del protagonista, quien expresó, sólido, que lo analizaría una vez finalizada su participación con la Selección Argentina.
Tuvo sentimientos encontrados. Primero, el surgido en Vélez vio caer su deseo de quedarse en Europa, con una floja experiencia en el Atleti. Segundo, tuvo en sus manos otra propuesta descomunal del Flamengo: 30 millones de dólares por el 100% de su ficha. Sin embargo, el director deportivo del club brasileño viajó a la Argentina para llegar a buen puerto pero advirtió que "no entrarían en ninguna subasta" y que "Flamengo no se va a fundir por él". Después de eso, se bajaron de la lucha y la banda roja tuvo camino libre.
El 'Guayo' será el noveno refuerzo en este mercado de pases y se sumará a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega. Además, será el quinto campeón del mundo en el plantel, junto a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y los recién llegados Otamendi y Correa -excluyendo a Germán Pezzella, hoy marginado-.
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