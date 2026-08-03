En la previa del clásico, San Lorenzo cayó ante Central Córdoba en Santiago del Estero

Con el correr de los minutos, la desesperación fue ganando terreno en San Lorenzo, que terminó atacando con más voluntad que claridad y dejó espacios para las réplicas del conjunto santiagueño. Orlando Gill evitó el segundo tanto con una gran atajada sobre Diego Barrera en el cierre del encuentro, pero no alcanzó para cambiar el resultado. El Ciclón sufrió su primera derrota en el Clausura y ahora deberá cambiar rápidamente el foco para afrontar el clásico frente a Huracán, mientras que Central Córdoba celebró un triunfo que puede marcar un punto de partida en el torneo.