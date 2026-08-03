En la previa del clásico, San Lorenzo cayó ante Central Córdoba en Santiago del Estero

El Ciclón perdió 1-0 por un gol de Michael Santos, mientras que el Ferroviario logró su primera victoria en el Clausura y llegará con otro ánimo a sus próximos compromisos.
San Lorenzo perdió 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero por la tercera fecha del Torneo Clausura y llegará golpeado al clásico ante Huracán. El único gol de la tarde lo convirtió Michael Santos en la etapa inicial, un tanto que además significó la primera conquista y el primer triunfo del Ferroviario en el campeonato, en el estreno como ganador de Sebastián Domínguez como DT del conjunto santiagueño.
El equipo local fue superior en el arranque y encontró la ventaja a los 31 minutos tras una buena proyección de Santiago Moyano por la derecha y centro para Santos, que ganó de cabeza dentro del área para vencer a Orlando Gill y establecer el 1-0. Antes, San Lorenzo había tenido su oportunidad más clara con un remate de Alexis Cuello por encima del travesaño, pero Central Córdoba justificó la diferencia con un mejor rendimiento y hasta pudo ampliar el marcador antes del descanso.
En el complemento, el Ciclón asumió el protagonismo y salió decidido a buscar el empate, aunque le faltó precisión en los metros finales. Rodrigo Auzmendi fue el jugador más peligroso de la visita con un cabezazo que cayó sobre el techo del arco y un remate cruzado que pasó muy cerca del palo. Mientras tanto, Central Córdoba apostó por replegarse y responder de contragolpe, una estrategia que le permitió sostener la ventaja pese a la presión del equipo de Néstor Gorosito.
Con el correr de los minutos, la desesperación fue ganando terreno en San Lorenzo, que terminó atacando con más voluntad que claridad y dejó espacios para las réplicas del conjunto santiagueño. Orlando Gill evitó el segundo tanto con una gran atajada sobre Diego Barrera en el cierre del encuentro, pero no alcanzó para cambiar el resultado. El Ciclón sufrió su primera derrota en el Clausura y ahora deberá cambiar rápidamente el foco para afrontar el clásico frente a Huracán, mientras que Central Córdoba celebró un triunfo que puede marcar un punto de partida en el torneo.
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