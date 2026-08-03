Huracán empató con Atlético Tucumán y llega al clásico con dudas

El Globo igualó 0-0 en el Ducó, volvió a mostrar dificultades para generar juego y ahora pondrá la mira en el duelo frente a San Lorenzo por la próxima fecha del Clausura.
Huracán empató 0-0 con Atlético Tucumán en Parque Patricios, por la tercera fecha del Torneo Clausura, y dejó una imagen deslucida a una semana del clásico frente a San Lorenzo. El equipo de Diego Martínez tuvo mayor control de la pelota durante buena parte del encuentro, pero volvió a carecer de profundidad y no logró quebrar a un rival que apostó por un planteo conservador.
El primer tiempo tuvo poco ritmo y escasas situaciones de peligro, con un inicio impreciso de ambos equipos en el que Huracán logró adueñarse del desarrollo gracias al trabajo de Blondel, Gil y Ojeda en el mediocampo, aunque las fallas en los últimos metros le impidieron generar oportunidades claras para Caicedo y Bisanz. Atlético Tucumán, por su parte, esperó en su campo e intentó responder de contragolpe, aunque solo inquietó con un remate de Renzo Tesuri que pasó cerca del arco defendido por Hernán Galíndez.
La acción más polémica llegó en el complemento, cuando Bruno Amiconi sancionó penal para Atlético Tucumán por una supuesta infracción de Leonel Vega sobre Facundo Kanlinger. Sin embargo, el árbitro fue convocado por el VAR, revisó la jugada y cambió su decisión al considerar que el futbolista visitante había buscado el contacto. Con el correr de los minutos, el Decano ganó presencia en ataque con el ingreso de Nicolás Laméndola, mientras que Huracán perdió intensidad y dejó de imponer condiciones.
En el tramo final, el cansancio y las imprecisiones dominaron el partido, que terminó sin emociones y con un punto que pareció conformar más a Atlético Tucumán, todavía invicto en el campeonato. Huracán, en cambio, volvió a mostrar dificultades para construir juego y ahora deberá mejorar su producción si pretende llegar con mejores sensaciones al clásico frente a San Lorenzo, uno de los encuentros más esperados de la próxima fecha.
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