Huracán empató con Atlético Tucumán y llega al clásico con dudas

El primer tiempo tuvo poco ritmo y escasas situaciones de peligro, con un inicio impreciso de ambos equipos en el que Huracán logró adueñarse del desarrollo gracias al trabajo de Blondel, Gil y Ojeda en el mediocampo, aunque las fallas en los últimos metros le impidieron generar oportunidades claras para Caicedo y Bisanz. Atlético Tucumán, por su parte, esperó en su campo e intentó responder de contragolpe, aunque solo inquietó con un remate de Renzo Tesuri que pasó cerca del arco defendido por Hernán Galíndez.