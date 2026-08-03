Resurgió una vieja declaración de Thiago Almada en medio de su posible llegada a River

En la disputa también apareció Flamengo, que intentó avanzar para quedarse con el campeón del mundo. No obstante, desde el entorno de la negociación sostienen que la prioridad de Almada es sumarse al equipo dirigido por Eduardo Coudet, un factor que podría inclinar la balanza a favor del conjunto argentino.

El debate entre los simpatizantes gira principalmente en torno a aquella vieja confesión del futbolista. Sin embargo, el fútbol ofrece numerosos antecedentes de jugadores que manifestaron simpatía por un club y terminaron desarrollando una exitosa carrera en otro, incluso en su clásico rival.

Mientras tanto, River continúa enfocado en cerrar una incorporación que considera estratégica. La capacidad de Almada para desequilibrar en el uno contra uno, generar juego y aportar creatividad en ataque lo ubica entre los principales objetivos del mercado de pases del club de Núñez.