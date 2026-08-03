Resurgió una vieja declaración de Thiago Almada en medio de su posible llegada a River

Mientras River negocia su incorporación, volvió a viralizarse una antigua respuesta de Thiago Almada sobre su preferencia entre Boca y el Millonario.
La posible incorporación de Thiago Almada a River sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que resurgiera una antigua declaración del futbolista. En medio de las negociaciones entre el club de Núñez y el Atlético de Madrid, en las redes sociales volvió a circular una entrevista de hace varios años en la que el volante revelaba cuál era su elección entre los dos clubes más populares del país.
Ante aquella consulta, Almada explicó que su mayor identificación siempre fue con Vélez, institución en la que se formó como jugador profesional. Sin embargo, también contó que parte de su familia es hincha de Boca y que uno de sus máximos referentes futbolísticos es Juan Román Riquelme. "Mi prioridad siempre fue Vélez, pero por mi familia y porque mi ídolo es Riquelme, elegiría Boca", había afirmado en ese momento.
Esas palabras, pronunciadas mucho antes de que existiera la posibilidad de vestir la camiseta de River, volvieron a instalarse en el debate entre los hinchas justo cuando el Millonario busca cerrar su fichaje.
Más allá de la repercusión que generó aquella declaración, las conversaciones para concretar el pase continúan. River mantiene las negociaciones con Atlético de Madrid y presentó una oferta cercana a los 20 millones de dólares, además de un contrato similar al que el mediocampista percibe actualmente.
En la disputa también apareció Flamengo, que intentó avanzar para quedarse con el campeón del mundo. No obstante, desde el entorno de la negociación sostienen que la prioridad de Almada es sumarse al equipo dirigido por Eduardo Coudet, un factor que podría inclinar la balanza a favor del conjunto argentino.
El debate entre los simpatizantes gira principalmente en torno a aquella vieja confesión del futbolista. Sin embargo, el fútbol ofrece numerosos antecedentes de jugadores que manifestaron simpatía por un club y terminaron desarrollando una exitosa carrera en otro, incluso en su clásico rival.
Mientras tanto, River continúa enfocado en cerrar una incorporación que considera estratégica. La capacidad de Almada para desequilibrar en el uno contra uno, generar juego y aportar creatividad en ataque lo ubica entre los principales objetivos del mercado de pases del club de Núñez.
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