Vélez no acepta el fallo a favor de Boca y apelará: "Iremos al TAS si hace falta"

El dirigente cuestionó que no se haya aplicado el reglamento según su mirada y aseguró que Vélez volvió a sentirse perjudicado. “Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados. Este fallo es inentendible, nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda. La ventaja que sacaron es evidente”, expresó en diálogo con Radio La Red. Y agregó: “Estábamos convencidos de que se iban a ajustar a reglamento; que alguien, una vez por todas, lo iba a hacer. Nos volvieron a defraudar”.