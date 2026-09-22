Vélez no acepta el fallo a favor de Boca y apelará: "Iremos al TAS si hace falta"

El Tribunal de Disciplina mantuvo al Xeneize en la competición y desde el Fortín anticiparon que apelarán la decisión, con la posibilidad de recurrir a otras instancias si no obtienen una respuesta favorable.
Vélez manifestó su profundo malestar por el fallo de la AFA que mantuvo a Boca en la Copa Argentina y confirmó que agotará las vías disponibles para intentar revertir la decisión. El Tribunal de Disciplina determinó que el Xeneize deberá pagar una multa equivalente a 1.000 entradas, sin recibir una sanción deportiva. Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, fue contundente: “Este fallo es inentendible, estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento”.
El dirigente cuestionó que no se haya aplicado el reglamento según su mirada y aseguró que Vélez volvió a sentirse perjudicado. “Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados. Este fallo es inentendible, nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda. La ventaja que sacaron es evidente”, expresó en diálogo con Radio La Red. Y agregó: “Estábamos convencidos de que se iban a ajustar a reglamento; que alguien, una vez por todas, lo iba a hacer. Nos volvieron a defraudar”.
La resolución estableció que Boca pagará una multa de alrededor de 50 millones de pesos y continuará en la Copa Argentina, por lo que enfrentará a Racing en los cuartos de final. Para Pugliese, el mensaje que deja el fallo es “muy grave” para el fútbol argentino, porque permite que los clubes “no cumplan con las leyes y el reglamento, luego paguen una multa y ya está”. Ahora, Vélez prepara una apelación ante la AFA para intentar modificar la decisión.
En caso de que esa vía no prospere, el Fortín analiza recurrir a otras instancias e incluso buscar la intervención de la Justicia. Pugliese dejó abierta la posibilidad de presentar un recurso de amparo y hasta intentar detener el desarrollo del certamen. “Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”, aseguró el vicepresidente de Vélez, en una clara señal de que el conflicto todavía no está terminado.
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