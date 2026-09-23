La FIFA presentó el Mundial Sub-15: cómo es el nuevo torneo que jugará Argentina

Cómo se jugará el torneo

Los 191 equipos serán distribuidos en grupos durante la primera etapa. Los resultados determinarán en qué nivel continuará cada selección: habrá seis categorías, de la A a la F.

Los equipos que terminen primeros accederán al nivel A, mientras que los demás serán ubicados en las categorías siguientes de acuerdo con su rendimiento. Así, cada selección tendrá la posibilidad de continuar disputando partidos y competir por un título dentro de su nivel.

El torneo tendrá casi 1.000 partidos y se desarrollará principalmente en el Hovsan Competition, un complejo de Bakú que cuenta con 20 campos de juego. También se utilizará el Baku Crystal Hall, donde se disputarán el partido inaugural y los encuentros decisivos, incluida la final del nivel A.

La idea de la FIFA es que el torneo funcione además como una experiencia de desarrollo para los juveniles, al permitirles enfrentarse con jugadores de diferentes países, estilos y culturas futbolísticas.

Argentina ya conoce a sus rivales

La Selección argentina Sub-15, dirigida por Adrián Gallará, será una de las participantes de esta primera edición y formará parte de la zona B.

Argentina compartirá el grupo con Argelia, Taiwán, Malawi, Omán y Surinam. Una vez finalizada esa etapa, su ubicación definirá en qué categoría continuará disputando el torneo.

Después de la primera fase habrá un día de descanso, el 27 de octubre, y comenzará la segunda parte de la competencia. Los equipos seguirán jugando hasta la jornada final, prevista para el 30 de octubre.

La FIFA tiene previsto darle continuidad al proyecto. En 2027 se disputaría la primera edición femenina y, desde 2028, la intención es que los torneos masculino y femenino Sub-15 se realicen anualmente.