Juegos Suramericanos: Argentina empató con Venezuela y jugará las semifinales

El equipo de Diego Placente perdía 1 a 0 con la Vinotinto, pero Ramiro Tulián apareció en el descuento con un zurdazo desde afuera del área para asegurar el pase a la próxima instancia.
Argentina igualó 1-1 ante Venezuela con un golazo de Ramiro Tulián en el tercer minuto de descuento y consiguió la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Selección Sub 19 terminó segunda en el Grupo B y enfrentará a Perú este miércoles 23 de septiembre desde las 10, en el estadio Marcelo Bielsa. El equipo dirigido por Diego Placente buscará un lugar en la final por la medalla de oro.
Venezuela se había puesto en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo, después de una pérdida argentina en la mitad de la cancha y una mala salida del arquero Talavera que aprovechó Jesús González. La Albiceleste buscó el empate durante gran parte del complemento, aunque le costó transformar la intensidad en situaciones claras. El conjunto argentino mantuvo su propuesta de circulación y juego asociado, pero sufrió para encontrar precisión en los últimos metros.
Ramiro Tulián fue el encargado de mantener con vida a la Selección cuando la eliminación parecía estar cada vez más cerca. El volante de Belgrano ingresó durante la última media hora y, en el tercer minuto de descuento, resolvió la jugada con un zurdazo desde afuera del área que venció al arquero Ochoa. Su aparición fue decisiva para que Argentina rescatara el empate y asegurara el segundo puesto del grupo.
El futbolista tiene 18 años atraviesa una etapa de crecimiento en Belgrano de Córdoba, donde se desempeña como volante ofensivo. Tulián ya había convertido para la Selección en el Mundial Sub 17 de 2025, con un gol ante México, y también festejó con la camiseta del Pirata sobre el cierre del Apertura frente a Sarmiento. Ahora, después de su intervención ante Venezuela, se perfila como una alternativa para integrar el equipo titular de Diego Placente en la semi.
El próximo rival será Perú, que terminó primero en el Grupo A con seis puntos. El seleccionado peruano superó a Colombia y Panamá, mientras que Chile quedó segundo por el criterio de desempate. La semifinal se disputará este miércoles a las 10 en el Coloso Marcelo Bielsa y, si Argentina avanza, jugará la definición por la medalla de oro el 25 de septiembre ante el ganador del cruce entre Paraguay y Chile.
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