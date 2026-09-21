Juegos Suramericanos: Argentina empató con Venezuela y jugará las semifinales

El golazo de Tulián para el empate agónico de Argentina

¡AGÓNICO GOLAZO DE ARGENTINA PARA LA CLASIFICACIÓN!



Sobre el final del partido, Tulián puso el 1-1 ante Venezuela en los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/MMi5GhuSvg — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2026

El futbolista tiene 18 años atraviesa una etapa de crecimiento en Belgrano de Córdoba, donde se desempeña como volante ofensivo. Tulián ya había convertido para la Selección en el Mundial Sub 17 de 2025, con un gol ante México, y también festejó con la camiseta del Pirata sobre el cierre del Apertura frente a Sarmiento. Ahora, después de su intervención ante Venezuela, se perfila como una alternativa para integrar el equipo titular de Diego Placente en la semi.