Tobías Andrada se convirtió en el nuevo refuerzo de River

El mediocampista de 19 llega de Vélez y es el séptimo refuerzo de la temporada, en un momento de crisis futbolística en el conjunto Millonario, luego de tres derrotas consecutivas.
La dirigencia de River Plate acordó la llegada de Tobías Andrada, el joven mediocampista de 19 años proveniente de Vélez Sarsfield, que ya se realizó la revisación médica, y que firmará contrato hasta junio de 2030.
En las primeras horas de este viernes, el futbolista se acercó hasta un centro médico en Belgrano para completar los últimos requisitos formales. La contratación terminaría cerrándose por 7,5 millones de dólares a cambio del 80% del pase.
El joven mediocampista es una de las joyas del fútbol argentino y ya acumula 36 partidos en Vélez y tuvo una gran actuación el año pasado en el Mundial Sub 20, donde la Selección Argentina alcanzó la final.
Podría tener un rol clave en el mediocampo de River, que necesita resultados urgentes luego de un muy flojo inicio de semestre, donde ya quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi de Mar del Plata y además perdió en las primeras dos fechas del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Andrada se convertirá en el séptimo refuerzo del "Millonario" en el presente mercado de pases, luego de que se confirmaran los arribos de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González.
El próximo partido de River será este domingo 2 de agosto, cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Este encuentro podría ser clave de cara al futuro de su director técnico Eduardo Coudet, quien es cada vez más cuestionado por el hincha.
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