Tobías Andrada se convirtió en el nuevo refuerzo de River

Tobias Andrada aprobó la revisión médica y se dirige hacía las oficinas del Monumental a firmar su vínculo con #River. pic.twitter.com/Kb6UXU4yAI — #ElMasGrande (@ElMasGrannde) July 31, 2026

Séptimo refuerzo de River

Andrada se convertirá en el séptimo refuerzo del "Millonario" en el presente mercado de pases, luego de que se confirmaran los arribos de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González.

El próximo partido de River será este domingo 2 de agosto, cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Este encuentro podría ser clave de cara al futuro de su director técnico Eduardo Coudet, quien es cada vez más cuestionado por el hincha.