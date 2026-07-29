River suma otro problema: Acuña, Correa y Arambarri terminaron lesionados

La situación que más preocupa es la de Acuña, que salió reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia muscular en el isquiotibial derecho. El primer diagnóstico indica que podría tratarse de un desgarro, aunque la confirmación llegará una vez que se realice los estudios correspondientes. Su posible baja obligaría a River a acelerar la búsqueda de un lateral izquierdo, un puesto que ya intentaba reforzar con Francisco Ortega.