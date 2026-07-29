River suma otro problema: Acuña, Correa y Arambarri terminaron lesionados

El Millonario no sólo sufrió una nueva derrota ante Gimnasia en el Torneo Clausura, sino que también perdió por molestias físicas a tres jugadores que serán evaluados en las próximas horas.
La derrota por 1-0 frente a Gimnasia dejó un nuevo dolor de cabeza para River. Además de profundizar el mal momento futbolístico del equipo de Eduardo Coudet, el encuentro terminó con tres futbolistas lesionados: Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri. Todos ellos debieron abandonar el partido con diferentes dolencias y serán sometidos a estudios para determinar la gravedad de sus lesiones.
La situación que más preocupa es la de Acuña, que salió reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia muscular en el isquiotibial derecho. El primer diagnóstico indica que podría tratarse de un desgarro, aunque la confirmación llegará una vez que se realice los estudios correspondientes. Su posible baja obligaría a River a acelerar la búsqueda de un lateral izquierdo, un puesto que ya intentaba reforzar con Francisco Ortega.
Ángel Correa también encendió las alarmas en su primera titularidad con la camiseta del Millonario. Durante el encuentro recibió masajes en el muslo derecho y, una vez reemplazado, permaneció en el banco con hielo sobre la zona afectada. El parte inicial habla de un traumatismo, por lo que también será evaluado para conocer el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación.
El tercer afectado fue Mauro Arambarri, que apenas pudo disputar el primer tiempo ya que sufrió un pisotón en el tobillo en el arranque del partido, intentó continuar, pero fue reemplazado en el entretiempo. Los médicos diagnosticaron un esguince, mientras que River espera los resultados de los estudios de Acuña y Correa para conocer si Coudet perderá a tres piezas importantes de cara a los próximos compromisos.
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