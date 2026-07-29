River sufrió un nuevo golpe y perdió contra Gimnasia en el Bosque

El Lobo se impuso 1-0 con gol de Alexis Steinbach y profundizó el mal momento de los dirigidos por Chacho Coudet, que encadenaron su tercera derrota consecutiva en el inicio del semestre.
Gimnasia derrotó 1-0 a River en el Bosque por la segunda fecha del Torneo Clausura y agravó el delicado presente del equipo dirigido por Eduardo Coudet. El conjunto platense consiguió su primera victoria en el campeonato gracias al gol de Alexis Steinbach, mientras que el Millonario volvió a mostrar un rendimiento muy por debajo de lo esperado y acumuló su tercera caída consecutiva entre todas las competencias.
River nunca logró imponer condiciones y volvió a exhibir serias dificultades para generar juego y llegar con peligro al arco rival. Gimnasia, en cambio, se mostró ordenado, esperó su oportunidad y aprovechó las imprecisiones del visitante para inquietar con transiciones rápidas. Como si el panorama futbolístico no fuera suficiente, el equipo de Núñez también sufrió las lesiones de Marcos Acuña y Mauro Arambarri, dos nuevas preocupaciones para un plantel golpeado.
En el complemento, el Lobo encontró cada vez más espacios para lastimar y terminó inclinando el partido a diez minutos del final. La jugada comenzó con un desborde de Ignacio Miramón por la derecha y, tras una serie de rebotes, Maximiliano Zalazar envió un centro preciso para que Alexis Steinbach conectara de cabeza y venciera a Santiago Beltrán.
Lejos de conformarse con la ventaja, Gimnasia estuvo cerca de ampliar el marcador y Steinbach incluso estrelló un remate en el travesaño. River intentó reaccionar con centros sobre el área rival, pero la defensa del conjunto platense respondió con firmeza y apenas permitió un cabezazo desviado de Lucas Martínez Quarta en los minutos finales. El equipo de Ariel Pereyra controló el cierre del encuentro y selló un triunfo merecido.
La derrota profundiza la crisis de River, que comenzó el semestre con la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi y luego perdió ante Barracas Central y Gimnasia por el Torneo Clausura. El próximo compromiso del Millonario será ante Rosario Central en el Monumental, mientras que el Lobo buscará darle continuidad a este envión cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata.
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