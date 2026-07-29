River sufrió un nuevo golpe y perdió contra Gimnasia en el Bosque

El Lobo se impuso 1-0 con gol de Alexis Steinbach y profundizó el mal momento de los dirigidos por Chacho Coudet, que encadenaron su tercera derrota consecutiva en el inicio del semestre.

Gimnasia derrotó 1-0 a River en el Bosque por la segunda fecha del Torneo Clausura y agravó el delicado presente del equipo dirigido por Eduardo Coudet. El conjunto platense consiguió su primera victoria en el campeonato gracias al gol de Alexis Steinbach, mientras que el Millonario volvió a mostrar un rendimiento muy por debajo de lo esperado y acumuló su tercera caída consecutiva entre todas las competencias.