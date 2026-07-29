Coudet, tras la derrota: "River es el equipo que más me está costando hacer jugar"

Eduardo Coudet reconoció el delicado momento que atraviesa River luego de la derrota por 1-0 frente a Gimnasia en La Plata y admitió que todavía no logra darle identidad a su equipo. "Es muy difícil este momento, hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho. Tenemos mucho la pelota pero no estamos logrando desequilibrar y lastimar en la proporción del tiempo que la tenemos. No estamos derechos, no ligamos nada", explicó el Chacho en conferencia de prensa, tras la tercera caída consecutiva del Millonario en el inicio del semestre.