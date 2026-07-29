Coudet, tras la derrota: "River es el equipo que más me está costando hacer jugar"

El entrenador reconoció el complicado presente del Millonario después de la caída ante Gimnasia 1 a 0. Admitió que el equipo no encuentra su funcionamiento y anticipó la llegada de nuevos refuerzos.
Eduardo Coudet reconoció el delicado momento que atraviesa River luego de la derrota por 1-0 frente a Gimnasia en La Plata y admitió que todavía no logra darle identidad a su equipo. "Es muy difícil este momento, hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho. Tenemos mucho la pelota pero no estamos logrando desequilibrar y lastimar en la proporción del tiempo que la tenemos. No estamos derechos, no ligamos nada", explicó el Chacho en conferencia de prensa, tras la tercera caída consecutiva del Millonario en el inicio del semestre.
El DT también remarcó la exigencia que implica dirigir al club de Núñez y admitió que los tiempos no son los esperados. "No estamos acostumbrados a esta situación. Tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay que ganar y ganar mucho", afirmó. Además, consideró que el equipo aún no alcanzó su mejor versión por la falta de trabajo con varios futbolistas que se incorporaron más tarde al plantel.
Coudet fue aún más autocrítico al analizar el funcionamiento colectivo y aseguró que atraviesa uno de los mayores desafíos de su carrera. "Es una de las situaciones más difíciles. En River y a nivel personal es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue", sostuvo. En ese sentido, confirmó que el mercado de pases seguirá abierto para el club: "Vamos a traer muchos jugadores más, tres o cuatro en distintas posiciones".
Por último, el entrenador apuntó a la falta de confianza del equipo para justificar el bajo rendimiento ofensivo. "El desequilibrio te lo da la confianza, cuando estás en tu mejor nivel. Nos falta la pelota filtrada, el pase de gol. En River tenés que encontrar un pase distinto, una pelota distinta... No está sucediendo. Hay que animarse a ir por más", concluyó, mientras el Millonario busca revertir un arranque de semestre que lo encuentra inmerso en una profunda crisis futbolística.
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