Todos los trofeos que estarán en juego en la Temporada 2026 del fútbol argentino

Con el Campeón de la Liga, se incluyó un título más que estará en disputa el próximo año en la Primera División.
La Liga Profesional de Fútbol informó este jueves cuáles serán los torneos que se desarrollarán durante la Temporada 2026. El próximo año se mantendrá la estructura competitiva que se consolidó este año: dos torneos locales, finales nacionales y cruces entre campeones compondrán el mapa completo de competencias del fútbol argentino. Y por supuesto, la nueva estrella de Campeón de Liga que inauguró Rosario Central.
El formato con los 30 equipos divididos en dos zonas de 15 y una definición con playoff desde octavos de final, entre los ocho mejores de cada zona.
Lo juegan los campeones del Apertura (Platense) y Clausura (se está por conocer), en una final única. El ganador disputará a su vez la Supercopa Internacional contra el mejor equipo de la tabla anual (Rosario Central).
El mejor equipo de la tabla anual, sumando los puntos de la fase regular del Apertura y el Clausura.
Si bien no es un certamen exclusivo para los 30 de la LPF, desde su creación en 1969 y posterior renacimiento en 2011 siempre fue conquistada por equipos de Primera División. Partidos a eliminación directa.
Por ahora se mantendrá entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la última Copa Argentina (Independiente Rivadavia)
El título que nació en 2022 como una propuesta para el exterior pero terminó con la última final en Avellaneda (la que Vélez le ganó a Estudiantes), se jugaría por última vez en 2026, entre Rosario Central y el ganador del Trofeo de Campeones.
