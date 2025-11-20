Todos los trofeos que estarán en juego en la Temporada 2026 del fútbol argentino

Apertura y Clausura

El formato con los 30 equipos divididos en dos zonas de 15 y una definición con playoff desde octavos de final, entre los ocho mejores de cada zona.

Trofeo de Campeones

Lo juegan los campeones del Apertura (Platense) y Clausura (se está por conocer), en una final única. El ganador disputará a su vez la Supercopa Internacional contra el mejor equipo de la tabla anual (Rosario Central).

Campeón de Liga (nuevo)

El mejor equipo de la tabla anual, sumando los puntos de la fase regular del Apertura y el Clausura.

Copa Argentina

Si bien no es un certamen exclusivo para los 30 de la LPF, desde su creación en 1969 y posterior renacimiento en 2011 siempre fue conquistada por equipos de Primera División. Partidos a eliminación directa.

Supercopa Argentina

Por ahora se mantendrá entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la última Copa Argentina (Independiente Rivadavia)

Supercopa Internacional

El título que nació en 2022 como una propuesta para el exterior pero terminó con la última final en Avellaneda (la que Vélez le ganó a Estudiantes), se jugaría por última vez en 2026, entre Rosario Central y el ganador del Trofeo de Campeones.