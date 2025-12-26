General |

Imputan a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención ilegal de aportes jubilatorios

Junto a otros dirigentes de la entidad, los dos directivos están investigados tras una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de tributos por unos $19 mil millones.

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y al resto de los principales dirigentes de la AFA por la presunta retención indebida de tributos por unos $19 mil millones.

La denuncia había sido presentada por la ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporada al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.

ADEMÁS: El Gobierno intimará a la AFA para que de "explicaciones" sobre sus balances

Según consta en la causa, la imputación advierte que, si bien ARCA había denunciado inicialmente a Tapia "como responsable de las maniobras descriptas" en su carácter de presidente de la AFA y "administrador de clave fiscal", la "estructura societaria" de la entidad exige extender la investigación a "los otros integrantes de la comisión directiva".

descarga (1)
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en el centro de un nuevo cruce con el Gobierno nacional.

En la denuncia original y en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo.

El texto asegura que la entidad actuó como agente de retención (descontando impuestos y cargas sociales a terceros) y se financió con esos fondos.

ADEMÁS: La AFA salió al cruce del Gobierno y defendió la gestión de Chiqui Tapia

Según la investigación, la presunta retención indebida de tributos asciende a unos $19 mil millones en concepto de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que fueron retenidos pero no depositados en los plazos establecidos.

Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo por parte de la AFA, ya que "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".

