Imputan a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por retención ilegal de aportes jubilatorios

Junto a otros dirigentes de la entidad, los dos directivos están investigados tras una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de tributos por unos $19 mil millones.
El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y al resto de los principales dirigentes de la AFA por la presunta retención indebida de tributos por unos $19 mil millones.
La denuncia había sido presentada por la ARCA ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporada al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario.
Según consta en la causa, la imputación advierte que, si bien ARCA había denunciado inicialmente a Tapia "como responsable de las maniobras descriptas" en su carácter de presidente de la AFA y "administrador de clave fiscal", la "estructura societaria" de la entidad exige extender la investigación a "los otros integrantes de la comisión directiva".
En la denuncia original y en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo.
El texto asegura que la entidad actuó como agente de retención (descontando impuestos y cargas sociales a terceros) y se financió con esos fondos.
Según la investigación, la presunta retención indebida de tributos asciende a unos $19 mil millones en concepto de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social que fueron retenidos pero no depositados en los plazos establecidos.
Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo por parte de la AFA, ya que "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".
